Tech-Konzern Apple schließt Milliarden-Deal zur Chip-Produktion in den USA

Der iPhone-Konzern hat eine mehrjährige Vereinbarung mit dem Chipkonzern Broadcom geschlossen. In Zukunft könnte Apple 5G-Technik im eigenen Haus entwickeln.

Binnen fünf Jahren will Apple 430 Milliarden Dollar in den USA investieren. (Foto: AP) Apple iPhone 14

Düsseldorf Der Elektronikhersteller Apple wird im Rahmen eines milliardenschweren Deals Teile für Kommunikations-Chips in den USA entwickeln und herstellen lassen. Die mehrjährige Vereinbarung mit dem Chipkonzern Broadcom umfasse unter anderem Bauteile für 5G-Funktechnik, wie der iPhone-Konzern am Dienstag mitteilte. Konkrete Angaben zum Volumen des Deals oder der Laufzeit gab es nicht.

Bei der Zusammenarbeit geht es beispielsweise um sogenannte Fabre-Filter, die akustische Schwingungen besonders gut und schnell übertragen. Die Filter und anderen Komponenten sollen in den USA gefertigt werden, unter anderem in Fort Collins im Bundesstaat Colorado, wie das Unternehmen betonte.

„Alle Apple-Produkte sind von Technologie abhängig, die hier in den Vereinigten Staaten entwickelt und gebaut wurde“, erklärte Konzernchef Tim Cook in einer Mitteilung. „Wir werden unsere Investitionen in die US-Wirtschaft weiter ausbauen, weil wir unerschütterlich an die Zukunft Amerikas glauben.“