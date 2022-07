Tech-Konzern Apple trotzt dem Wirtschaftsabschwung – vor allem mit starken iPhone-Verkäufen

New York Apples Geschäft zeigt sich widerstandsfähig gegen Konjunktursorgen und Logistik-Engpässe. Im vergangenen Jahr konnte der Konzern aus Cupertino den Umsatz mit dem iPhone in einem insgesamt schrumpfenden Smartphone-Markt steigern. Zusammen mit höheren Einnahmen aus dem Dienstleistungsgeschäft gleicht das den Absatzrückgang bei anderen Geräten mehr als aus.

Insgesamt stieg der Apple-Umsatz im dritten Quartal um zwei Prozent auf rund 83 Milliarden Dollar. Der Gewinn sank um mehr als zehn Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar, wie Apple nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte.

„Die Rekordergebnisse dieses Quartals sprechen für Apples ständiges Bestreben, innovativ zu sein, und das Leben unserer Kunden zu bereichern“, erklärte Apple-Chef Tim Cook. Dabei hob er besonders „neue Funktionen zum Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit der Nutzer bis hin zu Werkzeugen, die die Barrierefreiheit verbessern“, hervor. Man habe die Geschäfte trotz des schwierigen Marktumfelds effektiv geführt, ergänzte Finanzvorstand Luca Maestri. Die Zahl aktiver Geräte liege auf einem Allzeithoch.

An der Börse wurden die Ergebnisse positiv aufgenommen. Analysten hatten mit schlechteren Zahlen gerechnet. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um rund drei Prozent zu.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Unter Analysten war die Reaktion weniger eindeutig. Sophie Lund-Yates, Aktienanalystin beim Finanzhaus Hargreaves Lansdown, lobte zwar die „bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit des Konzerns“. Jedoch sah sie den Rückgang der Produktverkäufe über alle Kategorien hinweg als Warnzeichen, „da die Hardware immer noch der Motor des Geschäfts ist.“ Zwar sei es ermutigend zu sehen, dass Apple mit Dienstleistungen immer mehr verdiene. „Aber das Dienstleistungsnetz kann die Kunden nicht umgarnen, wenn iPhones, Macs und Smartwatches nicht verkauft werden.“

Entscheidend sei daher, wie die neuen iPhone-Modelle später im Jahr ankommen würden. „Da sich die USA in einer technischen Rezession befinden und das Verbrauchervertrauen auf einem Tiefstand ist, könnten die Erwartungen überzogen sein", so Lund-Yates. Der Erfolg in den kommenden Monaten sei nicht garantiert, insbesondere angesichts des Engagements des Tech-Giganten in China. China sei nicht nur Produktionsstandort, sondern auch wichtiger Absatzmarkt. Und auch in Asien verschlechterten sich die wirtschaftlichen Aussichten.

Fragen werfe Apples Vorstoß in das Kreditvergabegeschäft beim Kauf neuer Geräte auf. Das sei den US-Aufsichtsbehörden ein Dorn im Auge. Man könne argumentieren, so die Analystin, „dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist, um die Menschen zu ermutigen, sich zu verschulden.“

Wachsende Abhängigkeit vom iPhone

Die neuen Zahlen zeigen die Bedeutung des iPhone-Absatzes für Apple. Dieser war erneut Treiber der Entwicklung. Der Umsatz mit dem Smartphone wuchs von 39,6 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum auf knapp 40,7 Milliarden Dollar. Nach Berechnungen der Analysefirma Canalys konnte Apple im vergangenen Quartal dank guter Verkäufe des iPhone 13 seinen Anteil am insgesamt um neun Prozent schrumpfenden Smartphone-Markt ausbauen.

Im Dienstleistungsgeschäft, in das zum Beispiel Abo-Erlöse aus Apples Musik- und Videostreaming-Angeboten sowie die Gebühren der Software-Anbieter in Apples App-Store einfließen, gab es einen noch deutlicheren Zuwachs von 17,5 auf 19,6 Milliarden Dollar. Rückgänge verbuchte Apple hingegen bei den Mac-Computern und den iPad-Tablets. Die Abhängigkeit des Konzerns von seinem Vorzeige-Smartphone steigt damit weiter.

Aufatmen am Tech-Markt

Wedbush-Analyst Dan Ives sah ein Aufatmen am Tech-Markt. „Apple hat gerade ein robustes Juni-Quartal abgeliefert, das im Mittelpunkt des Tech-Universums stehen wird.“ Cupertinos Fähigkeit, Lieferkettenengpässe trotz der Covid-Shutdowns in China zu bewältigen, sei beeindruckend.

Auch die Verbrauchernachfrage sei solide, selbst in China. Für das kommende iPhone 14 sei mit guten Verkäufen zu rechnen. Er gehe davon aus, „dass Apple diesen wirtschaftlichen Sturm mit einer intakten Nachfrage- und Wachstumsstory für iPhones und Services an vorderster Front bewältigen kann.“

An der Wall Street ging in den vergangenen Tagen die Sorge vor einem weiteren Absacken der Tech-Werte um. Erst in der vergangenen Woche hatten Snap und Twitter alarmierende Zahlen vorgelegt. Am Dienstagabend hatten dann solide Ergebnisse bei Microsoft und das entgegen dem Trend wachsende Werbegeschäft bei Google für vorsichtige Erleichterung am Tech-Markt gesorgt.

Mit Agentur-Material von der dpa.

Mehr: „Nestlé lässt bei der Preissetzung seine Muskeln spielen“: Produkte werden weltweit teurer