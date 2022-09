Tech-Konzern Apple will Werbung im App-Store ausweiten – Milliardenumsätze erwartet

Mit strengerem Datenschutz erschwerte der iPhone-Konzern anderen Anbietern Werbung auf seinen Geräten. Jetzt will Apple selbst in dem Bereich mehr Geld verdienen.

Allein im Jahr 2022 könnte Apple mit Werbung im App-Store Umsätze in Höhe von fünf Milliarden Dollar generieren, schätzen Analysten. (Foto: dpa) App-Store

San Francisco Der Technologiekonzern Apple hat Entwickler über neue Möglichkeiten informiert, Werbung für ihre Anwendungen auf Apple-Geräten zu schalten. Schon bald würden zusätzliche Werbeflächen innerhalb des App-Stores freigeschaltet, kündigte Apple am Dienstag in einer Mitteilung an Entwickler an, wie das Handelsblatt erfuhr. Ein Apple-Sprecher bestätigte den Schritt gegenüber dem US-Sender CNBC.

Derzeit gibt es im App-Store zwei Werbeplätze: einen auf der Hauptregisterkarte „Suche“ und einen in den Suchergebnissen. Im Juli hatte Apple zwei neue Anzeigenplätze angekündigt. Sie befinden sich auf der App-Store-Startseite „Heute“ sowie auf einzelnen App-Seiten.