 Tech-Konzern: Meta schafft „Facebook News“ in Deutschland wieder ab

Der Dienst hatte den Nutzern ausgewählte Nachrichten präsentiert. Meta stellt die Funktion in Deutschland und zwei weiteren Ländern ein, weil das Interesse gering war.

Mutterkonzern Meta schaltet den Newsdienst des sozialen Netzwerks in drei großen europäischen Ländern zum Dezember ab. (Foto: Reuters) Facebook

Bangalore Facebook schaltet „Facebook News“ in Deutschland, Frankreich und Großbritannien ab. Anfang Dezember werde dieser Dienst, der ausgewählte Nachrichten präsentiere, in diesen Ländern nicht mehr verfügbar sein, teilte der Facebook-Mutterkonzern Meta am Dienstag in einem Blog-Beitrag mit.

Nutzer könnten aber weiterhin Links zu Nachrichten sehen. Außerdem behielten die Verlage Zugang zu ihren Facebook-Konten. Das Unternehmen begründete die Entscheidung mit geringem Interesse: „Nachrichten machen weniger als drei Prozent dessen aus, was Menschen auf der ganzen Welt in ihrem Facebook-Feed sehen.“

Mehr: Facebook-Konzern Meta steigert Gewinn um 16 Prozent