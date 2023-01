Tech-Messe Autos, Gadgets und Roboter: Das hat die Tech-Leitmesse CES in diesem Jahr zu bieten

Die Tech-Messe in Las Vegas erwartet in diesem Jahr 100.000 Teilnehmende.

Las Vegas, New York, San Francisco Bei der globalen Technologiemesse in Las Vegas wird die Autoindustrie in diesem Jahr eine besonders große Rolle spielen. BMW-Chef Oliver Zipse und Stellantis-CEO Carlos Tavares werden Keynote-Vorträge halten. Die Messe sei eine der wichtigsten Autoshows der Welt, schwärmte Gary Shapiro, Chef der Branchenvereinigung CTA, die die Messe ausrichtet.

Die CES ist traditionell das wichtigste Treffen des Jahres für Konsumentenelektronik. Hersteller wie Samsung, LG und Sony werden die neusten Fernseher vorstellen. Chipkonzerne wie Qualcomm und AMD stellen ihre besten Prozessoren vor, die im Laufe des Jahres Einzug in Millionen von Endgeräten finden werden. Kleinere Anbieter warten mit neuen Endgeräten für Videospieler oder Content-Produzenten auf.

Die Autobranche hat während der vergangenen Jahre die CES als einen wichtigen Ort für Ankündigungen entdeckt. Traditionelle Autobauer wollen die Messe nutzen, um ihren Anspruch auf technologische Führerschaft zu bekräftigen. Aber nicht alle Autohersteller werden in Las Vegas vertreten sein. So hat der größte US-Autobauer Ford keinen Stand auf der CES. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur Tech-Leitmesse in Las Vegas:

Wie groß ist die CES?

In diesem Jahr werden mehr als 100.000 Teilnehmer erwartet. Mehr als 2400 Aussteller sind angemeldet. Das Messegelände erstreckt sich über 186.000 Quadratmeter in der Innenstadt von Las Vegas.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

2021 fiel die Messe wegen des Ausbruchs der Coronapandemie aus. Im vergangenen Jahr fand die Messe zwar statt, aber wichtige Aussteller sagten ihre Teilnahme im letzten Moment aufgrund der aufgekommenen Omikron-Variante des Coronavirus ab. Die Veranstalter sprachen letztlich von 40.000 Teilnehmern. 2020 hatte die Messe noch 171.000 Besucher verzeichnet.

Im vergangenen Jahr nahmen 40.000 Menschen an der Messe teil. (Foto: AP) CES Tech-Messe 2022

Wann findet die CES statt?

Die Fachausstellung findet vom 5. Januar bis zum 8. Januar in Las Vegas statt. Zwei Tage zuvor beginnen bereits die Pressetage. Wichtige Ankündigungen der Aussteller werden oft schon vor dem formellen Beginn der Messe veröffentlicht.

Was sind die wichtigsten Trends der CES?

Traditionell werden auf der Messe wichtige Produktankündigungen für das gesamte Jahr gemacht. Viele der dort vorgestellten Geräte kommen erst Monate später auf den Markt. Neue TV-Geräte, neue Produkte für das vernetzte Zuhause oder neue AR-Brillen dürften zu den zahlreichen neuen Gadgets auf der CES gehören.

Wie dominant sind die Autobauer auf der CES?

Firmen aus der Automobilbranche werden Jahr für Jahr wichtiger für die Messe. Gerade die deutschen Autoriesen – die nicht unbedingt für ihre digitale Vorreiterrolle bekannt sind – nutzen die CES: Volkswagen entsendet mehrere Topmanager, darunter der Chef der Software-Sparte Cariad und der VW-Markenvorstand. Auch Mercedes-Benz stellt in Las Vegas Neuheiten vor. Aus den USA erhoffen sich mehrere Elektroauto-Start-ups von der CES einen Schub bei den Bestellungen für ihre neuen Modelle. Von den großen US-Autobauern sind Stellantis und General Motors vertreten.

Außerdem nehmen viele Zulieferfirmen an der Tech-Messe teil. Aus Deutschland sind beispielsweise Bosch und ZF Friedrichshafen vertreten, aus Österreich der Auftragsfertiger Magna.

Welche Autotechnologien stehen im Fokus?

Große Aufmerksamkeit dürften die Aussteller im Bereich autonomes Fahren finden. Der Einsatz von Autopiloten gilt als wichtigste Zukunftstechnologie des Verkehrssektors, gleichzeitig hat sie kein Hersteller bisher gemeistert. Auf der CES stellt Benteler seinen autonomen Kleinbus „Holon“ vor. Mobileye aus Israel, neuer Partner von VW, ist durch seinen Gründer vertreten. Auch das Start-up Luminar aus Florida, Produzent von neuartigen Lasersensoren (Lidar), hofft auf Aufträge.

Hinzu kommen Anbieter für schnelle Ladeverfahren, darunter Blink Charging aus Florida. Dessen Elektroladesäulen richten sich unter anderem an große gewerbliche Fahrzeugflotten.

Auch deutsche Konzerne, wie Volkswagen und Mercedes-Benz, stellen auf der Messe in Las Vegas ihre Neuheiten aus. (Foto: IMAGO/Kirchner-Media) Produktion von Elektrofahrzeugen bei Volkswagen

Warum ist Apple nicht auf der CES?

Obwohl CES behauptet, die weltweit wichtigste Messe für Konsumentenprodukte zu sein, ist Apple als wertvollster Technologiekonzern der Welt nicht mit einem Stand vertreten. Dem liegt zugrunde, dass Apple die volle Kontrolle über seine Produktvorstellungen behalten will. Apple braucht die CES nicht, um neue iPhones oder iPads vorzustellen. Die Firma aus Cupertino organisiert ihre Produktvorstellungen selbst.

Bei welchen Technologien sind Überraschungen zu erwarten?

Besonders im Bereich Gesundheit und Ernährung dürfte es Neuigkeiten auf der CES geben. Die Branchen sind auf der Messe noch relativ jung. Die CES hat beiden Themen zahlreiche Vorträge und Räume auf dem Messegelände gewidmet.

Bei einer Vorveranstaltung kündigten die Veranstalter an, dass es im Bereich der Gesundheitsversorgung für ältere Menschen neue Produkte geben werde. Zudem sollen etliche Geräte präsentiert werden, die sich besonders an die Bedürfnisse von Frauen richten. Zudem stehen einige Firmen auf der Teilnehmerliste, die Fleischersatzprodukte produzieren, die Lebensmittelproduktion dank Künstlicher Intelligenz (KI) verbessern oder mittels Gentechnik den Einsatz von Pestiziden reduzieren wollen.

Was sind die spannendsten neuen Gadgets?

Die CES ist bekannt für die Vorstellung spannender Produkte, die womöglich eines Tages unser Leben verändern – oder in der Schublade der abseitigen Erfindungen verschwinden.

>> Lesen Sie hier: Das sind die wertvollsten Unternehmen der Welt nach Börsenwert

2023 stehen Produkte im Fokus, die die Möglichkeiten der KI nutzen, etwa die Übersetzungs-Ohrstöpsel von Timekettle. Der chinesische Anbieter verspricht, in 0,5 bis drei Sekunden gesprochene Wörter zu übersetzen und so ein simultanes Gespräch in zwei Sprachen zu ermöglichen – fast wie in der Science-Fiction-Serie „Star Trek“. Der großflächige Praxistest steht noch aus.

Andere Angebote richten sich an eine vermögende Kundschaft. So stellt der schwedische Hersteller Candela in Las Vegas sein neuartiges „schwebendes“ Schnellboot vor: Das Boot gleitet auf Kufen über das Wasser, angetrieben von einem Elektromotor, und soll herkömmliche Boote bei Geschwindigkeit und Lärmentwicklung weit übertreffen.

Unter die Wasseroberfläche gehen die Roboter von Aiper. Der US-chinesische Hersteller hat sich auf die Produktion von Reinigungsgeräten spezialisiert, die selbstständig Pools und Schwimmbecken sauber halten. 2022 hat eines der Geräte den „Red Dot"-Design-Preis gewonnen. Nun hofft die Firma im Sonnenstaat Nevada auf neue Interessenten.

Mehr: Das sind die Hochburgen der Erfinder in Deutschland.