Tech-Unternehmen Salesforce will nach Entlassungswelle 3300 neue Mitarbeiter einstellen

Erst im vergangenen Januar hatte das Unternehmen 10 Prozent aller Stellen gestrichen. Die Neueinstellungen sollen sich auf die Bereiche Vertrieb, Technik und Cloud beziehen.

Im Januar wurden zehn Prozent aller Stellen gestrichen. (Foto: Reuters) Salesforce

Bangalore Das Cloud-basierte Softwareunternehmen Salesforce will in diesem Jahr 3300 neue Mitarbeiter einstellen, nachdem es im Januar zuletzt zehn Prozent der Stellen gestrichen hatte. Dies berichtete Bloomberg News am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf den Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, Marc Benioff.

„Unsere Aufgabe ist es, das Unternehmen zu vergrößern und weiterhin große Margen zu erzielen“, sagte Benioff im Interview mit Bloomberg. Dafür müssten Tausende von Mitarbeitern eingestellt werden. Die Neueinstellungen würden sich auf die Bereiche Vertrieb, Technik und das Daten-Cloud-Produkt von Saleforce verteilen.

Das Unternehmen reagierte nicht sofort auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters, zu dem Bericht Stellung zu nehmen.

