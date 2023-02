Techkonzern Probleme in China beenden Wachstumsserie für Apple

Der Tech-Konzern hat unter den Corona-Einschränkungen in China gelitten.

San Francisco Für den wertvollsten Technologiekonzern Apple hat sich seine starke Abhängigkeit von der Fertigung in China gerächt. Im Dezember sei es immer wieder zu Verzögerungen gekommen, sagte Apple-Chef Tim Cook am Donnerstag bei der Vorstellung der Jahreszahlen.

Ausgerechnet im für Apple wichtigsten Weihnachtsquartal geriet der Konzern in Lieferschwierigkeiten mit seinem Spitzensmartphones iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Die Erlöse mit iPhones gingen im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um acht Prozent auf 65,8 Milliarden Dollar zurück. Mittlerweile seien die Schwierigkeiten entlang der Lieferkette aber überwunden. „Das Problem liegt hinter uns“, sagte Cook.

Insgesamt fiel der Umsatz um rund fünf Prozent auf 117,2 Milliarden Dollar (107,4 Milliarden Euro). Der Konzern verfehlte damit die Erwartungen der Analysten, die eher mit 121 Milliarden Dollar gerechnet hatten. In China schrumpften die Erlöse um sieben Prozent auf 23,9 Milliarden Dollar.

Deutlich besser als gedacht lief es mit iPads. Der Konzern erlöste mit dem Verkauf dieser Tablet-Rechner 9,4 Milliarden Dollar, 30 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten lediglich mit 7,8 Milliarden Dollar gerechnet. Cook führte dies auf die Einführung neuer Modelle zurück.

Das Netto-Ergebnis blieb mit 1,94 Dollar je Aktie hinter den Prognosen zurück. Das Geschäft mit Mac-Computern ging von 10,8 auf 7,7 Milliarden Dollar zurück. Dies brockte den Titeln im nachbörslichen US-Geschäft ein Minus von rund vier Prozent ein.

Allerdings konnte Apple erstmals in der Geschichte des Unternehmens die Zahl von zwei Milliarden aktiven Geräten ausweisen. „Das ist doppelt so viel wie vor sieben Jahren“, sagte Cook.

Corona-Lage in China belastet

Die große Nutzerbasis sei die Grundlage für künftiges Wachstum, kündigte Finanzchef Luca Maestri an. Apple werde versuchen, über kostenpflichtige Zusatzdienste für die Kundschaft zusätzliche Umsätze zu generieren. „Wir haben jetzt mehr als 935 Millionen bezahlte Abonnements für alle Dienste auf unserer Plattform, ein Anstieg von mehr als 150 Millionen allein in den letzten 12 Monaten“, sagte Maestri.

China ist nicht nur der mit Abstand wichtigste Fertigungsmarkt für Apple. Die Volksrepublik ist zudem ein wichtiger Absatzmarkt. Die Staatsführung im bevölkerungsreichsten Land der Erde hatte seit Ausbruch der Corona-Pandemie mit drakonischen Beschränkungen reagiert, diese jedoch plötzlich im November weitgehend aufgehoben. Es folgte eine massive Infektionswelle. Seitdem scheint sich die Lage zu beruhigen.

Cooks sagte: „Wenn man sich die Eröffnungen im Dezember ansieht, haben wir eine deutliche Veränderung der Besucherzahlen in unseren Geschäften im Vergleich zum November festgestellt.“

Analyst Yory Wurmser von Insider Intelligence sagte: „Da China seine Arbeit wieder aufnimmt, dürften die Umsätze im 2. Quartal steigen, aber Apple wird wahrscheinlich seine Lieferkette weiter diversifizieren.“ Der iPhone-Konzern fertigt laut Schätzungen mehr als 90 Prozent aller Smartphone in der Volksrepublik. Zuletzt hatte das Unternehmen jedoch auch den Fokus auf Indien als Produktionsort gestärkt.

Indien sei ein wichtiges Land für Apple, sagte Cook und führte aus: „Indien ist ein äußerst spannender Markt für uns und ein wichtiger Schwerpunkt. Wir haben dort 2020 den Online-Store eingeführt. Bald werden wir dort auch Apple Retail anbieten.“ Apple versuche, den Erfolg bei den Konsumenten in China nach gleichem Vorbild in Indien zu wiederholen.

Apple gab an, im Quartal Aktien im Wert von 19 Milliarden Dollar zurückgekauft zu haben, und beendete den Zeitraum mit 54 Milliarden Dollar an Nettobarmitteln.

Apple gab keine spezifische Prognose ab, aber Finanzchef Luca Maestri sprach davon, dass sich die Umsätze im laufenden Quartal auf einem ähnlichen Niveau im Vorquartal bewegen würden.

Das Geschäft von Apple während der nächsten Quartale sei vor allem von China abhängig, vermutete Analyst Dan Ives vom Vermögensverwalter Wedbush. Apple habe sein „Lieferketten-Desaster“ überstanden. Grundsätzlich gebe es kein Nachfrage-Problem, sondern nur ein Angebots-Problem. Und das scheine mittlerweile ausgeräumt. Ives sagte: „Obwohl Vorsicht in der Luft liegt, ist in China nach den Schließungen eine Erholung zu beobachten, die sich in den nächsten Quartalen fortsetzen dürfte.“



