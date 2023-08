Technologie Aktienkurs bricht ein: Infineon schockt Börse mit Milliardeninvestition

Chipproduktion: Der größte deutsche Halbleiterhersteller baut eine neue Fabrik in Malaysia.

München Der Aktienkurs von Infineon ist am Donnerstag zeitweise um mehr als elf Prozent eingebrochen, nachdem der Chipkonzern eine riesige neue Investition angekündigt hat. Vorstandschef Jochen Hanebeck plant, die größte Fabrik für Stromsparchips aus Siliziumkarbid (SiC) weltweit errichten. Fünf Milliarden Euro will Infineon für das Vorhaben in Malaysia in die Hand nehmen. Erst im Frühjahr hatte Infineon mit dem Bau eines neuen Werks in Dresden begonnen. Es soll ebenfalls fünf Milliarden Euro kosten.

„Zahlreiche Kunden sind auf uns zugekommen und haben gesagt: Wir brauchen höhere Kapazitäten“, sagte Hanebeck in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Für die Fabrik in Malaysia gebe es Anzahlungen von Kunden über eine Milliarde Euro, teilte Infineon mit. Zudem habe der Konzern dafür Aufträge über fünf Milliarden Euro in den Büchern. Ende des Jahrzehnts soll die Investition für einen zusätzlichen jährlichen Umsatz von sieben Milliarden Euro sorgen. In Kulim im Norden des Landes betreibt Infineon bereits eine Fabrik, die derzeit erweitert wird.

Die Kunden stehen Schlange bei Infineon

„Der Markt für Siliziumkarbid wächst immer schneller, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in einer breiten Palette von industriellen Anwendungen wie Solar, Energiespeicherung und dem Hochleistungsladen von Elektrofahrzeugen“, sagte Hanebeck. „Mit dem Ausbau von Kulim sichern wir unsere Führungsposition in diesem Markt.“

Zu den Abnehmern der Chips aus Kulim zählen Hanebeck zufolge die Autohersteller Ford, SAIC Motor sowie Chery. Auch der Photovoltaik-Spezialist Solar Edge sowie Schneider Electric gehören laut Hanebeck zu den künftigen Kunden.

Auch die Rivalen investieren massiv in neue Werke

Weltweit investieren immer mehr Hersteller in neue SiC-Werke. Zuletzt hatte der Autozulieferer Bosch angekündigt, 1,5 Milliarden Dollar in eine SiC-Fabrik in Kalifornien zu investieren. Der US-Konzern Wolfspeed will gemeinsam mit Partner ZF ein neues SiC-Werk im Saarland errichten. Auch STMicroelectronics baut seine SiC-Kapazitäten massiv aus.

Die Verbindung aus Silizium (Si) und Kohlenstoff (C) ist energieeffizient und braucht wenig Platz. Die Bauteile sind im Schnitt zehnmal kleiner als herkömmliche Siliziumchips und verlieren um bis zu 50 Prozent weniger Wärme. SiC erlaubt es den Fahrzeugproduzenten, entweder kleinere Batterien einzusetzen oder eine um gut 15 Prozent höhere Reichweite anzubieten. SiC-Chips sind aber auch deutlich teurer.

Der Infineon-Chef investiert fünf Milliarden Euro in Malaysia. (Foto: Reuters) Jochen Hanebeck

Es lockt ein riesiges Geschäft: Die Beratungsgesellschaft BCG geht davon aus, dass der Markt bis 2030 auf mindestens 14 Milliarden Dollar wachsen wird, das ist sieben Mal so viel wie 2022. Im Jahr 2035 sollen es dann bis zu 20 Milliarden sein. Infineon rechnet damit, in zwei Jahren mehr als eine Milliarde Umsatz mit SiC-Chips zu erzielen.

Infineon wächst stürmisch

Die Münchner sind trotz der allgemeinen Flaute in der Chipbranche auf Wachstumskurs. So ist der Umsatz im jüngsten Quartal um 13 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn schoss sogar um 61 Prozent auf 831 Millionen in die Höhe. Die operative Marge stieg um knapp drei Prozentpunkte auf gut 26 Prozent.

„Wir haben uns im abgelaufenen Quartal gut behauptet, wobei die Entwicklung am Halbleitermarkt weiterhin ein gemischtes Bild mit Licht und Schatten zeigt“, erläuterte Hanebeck. Einerseits würden Elektromobilität und erneuerbare Energien sowie die damit verbundenen Anwendungsbereiche für stabil hohe Nachfrage sorgen. Andererseits sei der Bedarf für PCs und Smartphones nach wie vor gering.

Zuletzt hatte Hanebeck im Frühjahr die Prognose angehoben. Der Manager verspricht für das laufende Geschäftsjahr, das am 30. September endet, nun einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro. Das sind 700 Millionen Euro mehr, als er davor in Aussicht gestellt hatte. Insbesondere das Kerngeschäft mit der Autobranche und der Industrie sorgt für Wachstum. Die operative Marge soll 27 Prozent betragen, zwei Prozentpunkte mehr als zuvor. Und auch der Free Cashflow soll mit 1,1 Milliarden Euro um 300 Millionen Euro höher ausfallen.

Mit seinem Ausblick für das laufende Quartal enttäuschte Hanebeck am Donnerstag allerdings die Analysten. Sowohl Marge als auch Umsatz fielen geringer aus als von den Bankern erwartet.

Bis zu dem Kursrutsch am Donnerstag stand Infineon hoch in der Gunst der Anleger. Seit Jahresbeginn war der Kurs um fast 40 Prozent gestiegen. Der Dax hat demgegenüber nur knapp 17 Prozent zugelegt. Am Donnerstagmittag notierten die Papiere bei gut 35 Euro und damit rund acht Prozent unter dem Vortag. Damit war Infineon der mit Abstand größte Verlierer im Dax.

