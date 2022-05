Technologie Automatisiertes Fahren: So wollen BMW und Qualcomm ihre Software gemeinsam verkaufen

Der amerikanische Chipkonzern ersetzt bei dem Münchener Autobauer den Rivalen Intel. Qualcomm wird nicht nur Lieferant, sondern auch Geschäftspartner.

Die neue 7er-Reihe ist noch mit Chips von Intel unterwegs. Künftige Generationen der BMW-Limousinen werden vom Konkurrenten Qualcomm bestückt. (Foto: Getty Images) BMW

München Es ist ein Deal, der weit über eine übliche Zusammenarbeit eines Autobauers mit einem Chipkonzern hinausreicht: BMW und Qualcomm haben dieses Frühjahr ihre Kräfte beim automatisierten Fahren gebündelt. „Es geht uns darum, ein neues Geschäft aufzubauen“, sagte Nakul Duggal, Chef der Autosparte von Qualcomm, dem Handelsblatt.

In den nächsten drei Jahren wollen die Partner gemeinsam einen Softwarebaukasten für das automatisierte Fahren entwickeln. Das Besondere an der Übereinkunft: Diese Technologie wird nicht nur der Münchener Autohersteller BMW in seinen Modellen nutzen. Der amerikanische Halbleiteranbieter Qualcomm soll das Know-how auch anderen Marken und Autozulieferern weltweit verkaufen.

„Es ist uns wichtig, nicht nur einen Zulieferer zu haben, sondern einen Partner. Denn der ist motiviert, die Dinge immer weiter zu verbessern, sodass wir laufend wettbewerbsfähiger werden“, erläuterte BMW-Manager Nicolai Martin. Er ist bei BMW unter anderem für das automatisierte Fahren verantwortlich.