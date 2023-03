Technologie Chip-Designer ARM erhöht vor US-Börsengang angeblich die Preise

Preiserhöhungen sollen das Unternehmen für potentielle Investoren attraktiver machen, so ein Brancheninsider. In Zukunft will der Chip-Hersteller Lizenzgebühren nicht mehr am Wert des Chips messen.

ARM erhöht vor dem Börsengang seine Preise. (Foto: Reuters) ARM Logo Bangalore Vor dem geplanten Börsengang in den USA will sich ARM offenbar für Investoren attraktiver machen. Der britische Chip-Designer, auf dessen Entwürfen praktisch alle Smartphone-Prozessoren basieren, wolle mit Preiserhöhungen seinen Umsatz in die Höhe treiben, berichtete die „Financial Times" am Donnerstag unter Berufung auf Brancheninsider und ehemalige Beschäftigte. Das Unternehmen, das dem japanischen Tech-Investor Softbank gehört, habe Kunden über eine „signifikante Änderung" des Geschäftsmodells informiert. Künftig sollten sich die Lizenzgebühren nicht mehr am Wert des Chips, sondern dem des des Gerätes orientieren. ARM erhoffe sich dadurch eine Vervielfachung der Einnahmen. Das Unternehmen wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. Bei der Aktienemission an der Wall Street peilt der Chip-Designer früheren Aussagen von Insidern zufolge Einnahmen von mindestens acht Milliarden Dollar an. Der Gesamtwert des Konzerns werde auf mehr als 50 Milliarden Dollar taxiert. Die heiße Phase bei den Vorbereitungen zum Börsengang laufe demnächst an.