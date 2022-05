Technologie Chipkonkurrent Rohm setzt zur Jagd auf Infineon an

München Klein-Klein war gestern: Wenn Rohm-Chef Isao Matsumoto über seine Pläne spricht, ist von japanischer Zurückhaltung nichts mehr zu spüren. „Wir wollen einer der großen Spieler in unserem Markt werden und global eine bedeutende Rolle spielen“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Chipherstellers dem Handelsblatt.

Der Manager eröffnet damit die Jagd auf den Dax-Konzern Infineon, den weltgrößten Autochiphersteller. Denn Matsumoto will einerseits stark außerhalb Japans zulegen, insbesondere in Europa, dem Heimatmarkt von Infineon. Andererseits sieht er die größten Chancen für den Konzern aus Kyoto im Geschäft mit der Autoindustrie, dem wichtigsten Umsatzbringer des Münchener Rivalen.

Ein Vorteil gegenüber Infineon: Rohm produziert Siliziumkarbid (SiC), das Chipmaterial der Zukunft, in einer eigenen Fabrik der Tochter SiCrystal in Nürnberg. Mit Halbleitern aus SiC verbrauchen Elektroautos weniger Strom, daher ist der Rohstoff weltweit knapp und begehrt.

Das ist noch nicht alles: Rohm bezieht nur zehn Prozent seiner Chips von Auftragsfertigern. Infineon dagegen lässt rund 30 Prozent aller Bauelemente von Zulieferern produzieren. Das ist seit Längerem hinderlich, weil diese sogenannten Foundries in Fernost die Auftragsflut nicht mehr bewältigen können, lange Lieferzeiten sind die Folge.

Die eigene tiefe Wertschöpfung sorge dagegen für eine stabile Belieferung der Rohm-Kunden, unterstrich CEO Matsumoto. „Besonders in diesen Zeiten ist das ein großer Vorteil.“ Experten sehen das genauso: Rohm habe sich damit schon lange vor den derzeitigen Problemen in der Lieferkette erfolgreich positioniert, meint Peter Fintl, Chipexperte der Beratungsgesellschaft Capgemini.

Zum Teil müssen die Kunden der Halbleiterhersteller weltweit bis zu zwei Jahre auf ihre Bestellungen warten. Bei Rohm betrage die Lieferfrist derzeit zwischen vier und sechs Monate, so Matsumoto.

Der Manager hat dieser Tage seine Mittelfristprognose nach oben geschraubt. Bislang hatte er den Investoren einen Umsatz von umgerechnet rund 3,5 Milliarden Euro für das Jahr 2025 versprochen. Ein Ziel, das der Konzern im laufenden Geschäftsjahr bereits übertreffen wird. Nun will Matsumoto in drei Jahren etwa 4,5 Milliarden Euro erlösen. Zudem peilt der Konzernherr eine operative Marge von 20 Prozent an, bisher waren es 17 Prozent.

Dass Rohm jetzt den Turbo zündet, ist nicht selbstverständlich. Zwei Jahrzehnte lang dümpelte der Umsatz des 1954 gegründeten Unternehmens vor sich hin. Erst in dem am 31. März beendeten jüngsten Geschäftsjahr lagen die Erlöse wieder über dem Rekord aus dem Jahr 2000. So sind die Einnahmen um 26 Prozent auf umgerechnet rund 3,4 Milliarden Euro in die Höhe geschossen. Allerdings lag die operative Marge mit 15,8 Prozent noch deutlich unter den 34 Prozent von damals.

Europa wird für Rohm immer wichtiger

Besonders rund lief es zuletzt in Europa, der Heimat einiger der weltweit wichtigsten Konkurrenten von Rohm: Neben Infineon zählt der französisch-italienische Hersteller STMicroelectronics dazu. Hier legten die Erlöse um fast 40 Prozent zu. „Ich bin froh, dass wir in Europa so stark gewachsen sind, aber noch lange nicht zufrieden“, betonte Matsumoto. Das Europageschäft steht für gut acht Prozent vom Umsatz.

100.000 SiC-Scheiben, sogenannte Wafer, produzieren die 200 Mitarbeiter von SiCrystal jedes Jahr, das entspricht einem Fünftel des Weltmarkts. (Foto: SiCrystal) SiCrystal-Produktion in Nürnberg

Angesichts der bedeutenden Autohersteller in Europa sieht Matsumoto in Europa ein besonders großes Potenzial. Für das neue Geschäftsjahr rechnet der Konzernherr mit einem Umsatzplus in Europa von 29 Prozent, mehr als doppelt so viel wie insgesamt im Unternehmen. Damit gewinnt die Region an Gewicht im Konzern.

Es ist kein Wunder, dass Rohm bei den Autochips angreift, da es sich um einen dynamischen Markt handelt: Laut Schätzungen der Marktforscher von Omdia wird der Umsatz bis 2025 um gut zwölf Prozent pro Jahr wachsen. Der wichtigste Grund dafür: In Elektroautos stecken dreimal so viele Halbleiter wie in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Zudem benötigen die Autobauer zusätzliche Chips für das automatisierte Fahren und das Infotainment.

Ein wichtiges Geschäft für Rohm sind die sogenannten Leistungshalbleiter, die für die Stromversorgung der Elektrofahrzeuge nötig sind. Sie werden sowohl im Auto selbst eingebaut als auch in den Ladesäulen.

Vergangenes Jahr ist das globale Geschäft mit Autochips Omdia zufolge um 28,6 Prozent auf 51,6 Milliarden Dollar geklettert. Zum Vergleich: Die Hersteller produzierten lediglich 2,5 Prozent mehr Fahrzeuge als 2020. Das heißt: Die Chipfirmen haben mehr und teurere Bauteile verkauft.

Gefragt sind nicht zuletzt SiC-Chips. Bei der Tochter SiCrystal in Nürnberg stellen die Japaner das Material dafür her und verkaufen dieses an Kunden wie STMicroelectronics oder Infineon. Gleichzeitig entwickelt und vertreibt Rohm aber auch selbst SiC-Halbleiter. Mit einem Marktanteil von zehn Prozent sind die Asiaten die Nummer vier unter den Anbietern von SiC-Chips.

Infineon wollte 2017 ebenfalls einen SiC-Produzenten übernehmen, den US-Konzern Wolfspeed. Die amerikanischen Behörden untersagten den Deal mit Verweis auf die nationale Sicherheit. Rohm war weitsichtiger und hat SiCrystal bereits im Jahr 2009 Siemens abgekauft.

Die Marktforscher von Yole prognostizieren für 2027 einen Umsatz mit SiC-Chips von 6,3 Milliarden Dollar, rund sechsmal so viel wie vergangenes Jahr. Das entspricht einem jährlichen Plus von gut einem Drittel. Dieses Wachstum macht SiC zu einer höchst attraktiven Nische im mehr als 600 Milliarden Dollar schweren Halbleitermarkt.

Die Verbindung aus Silizium und Kohlenstoff ist energieeffizient und braucht wenig Platz. SiC erlaubt es den Fahrzeugproduzenten, entweder kleinere Batterien einzusetzen oder eine längere Reichweite anzubieten.

Einer der bekanntesten Kunden von Rohm in Deutschland ist Vitesco, die ehemalige Antriebssparte von Continental. In den USA beliefern die Japaner den E-Autohersteller Lucid, in China den Wettbewerber Geely.

„SiC wird wegen der steigenden Energiepreise attraktiver“, meint Europachef Wolfram Harnack. Die Türen in den Zentralen der Autokonzerne stünden ihm deshalb immer häufiger offen: „Es gibt ein starkes Interesse, direkt mit uns in Kontakt zu treten.“ Um den Nachschub des begehrten Siliziumkarbids muss sich der Elektroingenieur jedenfalls keine Sorgen machen – ganz im Gegensatz zu Konkurrenten wie Infineon.

