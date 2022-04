Technologie Das Chip-Paradoxon: Warum das Geschäft boomt und die Aktienkurse leiden

Die Chiphersteller verlieren an der Börse massiv an Wert. Investoren fürchten ein Ende des Auftragsbooms und sinkende Preise für Halbleiter.

München Das Geschäft der Halbleiterhersteller läuft so gut wie nie: Das zweite Jahr in Folge wird der Umsatz der Chipbranche dieses Jahr zweistellig steigen. Der Branchenverband World Semiconductor Trade Statistics rechnet mit einem Plus von gut zehn Prozent auf erstmals mehr als 600 Milliarden Dollar.

Die Investoren aber haben Angst. Sie glauben den Prognosen nicht und fürchten, dass der Boom der vergangenen zwei Jahre ein schnelles Ende finden wird. Die Kurse der Halbleiteraktien sind in jüngster Zeit eingebrochen. Die Papiere gehören zu den größten Verlierern auf dem Parkett dieses Jahr.

„Die Chipindustrie per se ist ein zyklisches Business, und am Markt bestehen vermehrte Unsicherheiten – ob Russlandkrise, Chinas No-Covid-Strategie oder fragile Lieferketten“, warnt Peter Fintl, Halbleiterexperte der Beratungsgesellschaft Capgemini.

Aktienkurs von Infineon bricht ein

