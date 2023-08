Technologie Infineon steckt fünf Milliarden Euro in neues Werk in Malaysia

Der Chiphersteller baut die größte Fabrik für Stromsparchips aus Siliziumkarbid weltweit. Die Kunden beteiligen sich in großem Stil an der Mega-Investition.

Chipproduktion: Der größte deutsche Halbleiterhersteller baut eine neue Fabrik in Malaysia. (Foto: dpa) Infineon

München Infineon investiert wie nie: Der Münchener Dax-Konzern will eigenen Angaben zufolge die größte Fabrik für Stromsparchips aus Siliziumkarbid (SiC) weltweit errichten. Fünf Milliarden Euro nimmt Vorstandschef Jochen Hanebeck für das Vorhaben in Malaysia in die Hand. Erst im Frühjahr hatte Deutschlands größter Halbleiterhersteller mit dem Bau eines neuen Werks in Dresden begonnen. Es soll ebenfalls fünf Milliarden Euro kosten.

Für die Fabrik in Malaysia gebe es Anzahlungen von Kunden über eine Milliarde Euro, teilte Infineon am Donnerstagmorgen mit. Zudem habe der Konzern dafür Aufträge über fünf Milliarden Euro in den Büchern. Ende des Jahrzehnts soll die Investition für einen zusätzlichen jährlichen Umsatz von sieben Milliarden Euro sorgen. In Kulim im Norden des Landes betreibt Infineon bereits eine Fabrik, die derzeit erweitert wird.