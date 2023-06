Der US-Konzern investiert in die Weiterverarbeitung seiner in Magdeburg produzierten Halbleiter. Damit will Intel künftig die gesamte Wertschöpfungskette in Europa abdecken.

Der US-Konzern investiert massiv in neue Werke in Europa. (Foto: mauritius images / Erhard Hess) Intel-Chip

München Intel will in einem dritten EU-Land dringend benötigte Computerchips produzieren: Der US-Konzern kündigte am Freitag an, 4,6 Milliarden Dollar in eine Fabrik in Polen zu investieren. In dem Werk in der Nähe von Breslau sollen Halbleiter des Unternehmens sowie anderer Auftraggeber weiterverarbeitet und getestet werden.

Polen sei ideal, um mit den Intel-Standorten in Deutschland und Irland zusammenzuarbeiten, sagte Vorstandschef Pat Gelsinger. Der Manager ergänzte, das osteuropäische Land sei „auch sehr kostengünstig im Vergleich zu anderen Produktionsstandorten weltweit“.

In Irland betreibt der zweitgrößte Halbleiterproduzent der Welt bereits mehrere große Werke, in Magdeburg will Gelsinger in den kommenden Jahren darüber hinaus zwei neue Fabriken errichten. Mit dem Bund verhandelt Intel derzeit darüber, die Zuschüsse zu erhöhen.