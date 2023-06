Technologie-Investor Finanzinvestor General Atlantic steigt bei Atoss Software ein

München Der Technologie-Investor General Atlantic steigt mit 20 Prozent bei der Münchner Atoss Software ein. General Atlantic kauft das Aktienpaket vom Firmengründer des Spezialisten für Personalplanungs-Software, Andreas Obereder, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Aktien sind zum Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch rund 340 Millionen Euro wert, Obereder hat General Atlantic aber einen deutlichen Preisabschlag gewährt. Er hält bisher 50 Prozent plus eine Aktie an Atoss Software. Zudem hat der Investor die Option, Obereder weitere knapp fünf Prozent abzukaufen. Der Firmengründer bliebe aber auch dann mit gut 25 Prozent noch größter Aktionär von Atoss Software.

Der Statthalter von General Atlantic in Deutschland, Jörn Nikolay, soll der Vereinbarung zufolge als viertes Mitglied in den Aufsichtsrat von Atoss Software einziehen. Die Aufstockung des Gremiums muss aber erst noch von einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen werden. General Atlantic ist in Deutschland unter anderem als Investor in das Fernbus-Netzwerk Flixbus und in die Start-up-Beteiligungstochter von ProSiebenSat.1 bekannt.

Der Kaufpreis liege 12,8 Prozent unter dem Durchschnitts-Kurs der Atoss-Software-Aktie seit Ende September 2022, hieß es in der Mitteilung. Damit dürfte General Atlantic mit dem Einstieg einen deutlichen Gewinn verbuchen. Denn damals lag die Aktie mit 114 Euro noch 100 Euro niedriger als heute. Das belastete die Atoss-Aktie am Donnerstag: Sie fiel vorbörslich um zwölf Prozent.

