Technologie Milliarden nach Malaysia: Die Chipindustrie hat ihren neuen Traumstandort gefunden

Intel, Infineon, AT&S – viele Konzerne investieren derzeit in Malaysia. Das Land gilt als sicherer Standort in turbulenten Zeiten – und macht Tech-Unternehmen unabhängig von China.

Zahlreiche internationale Konzerne haben sich zuletzt für den Standort Malaysia entschieden. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Chipfabrik von AIC in Kulim

München Palmöl war gestern: Im Dschungel von Malaysia wachsen inzwischen die Chipwerke in die Höhe. Ein Konzern nach dem anderen kündigte zuletzt Milliardeninvestitionen in dem südostasiatischen Land an.

Malaysia ist der bevorzugte Standort für westliche Firmen, die günstig in Asien produzieren wollen, dabei aber bewusst einen Bogen um China machen. Denn die USA beginnen, Hightech-Exporte in das Land zu beschränken. Und in Konzernen wächst die Angst, in China des eigenen Know-hows beraubt zu werden.

„Wir haben uns nicht zuletzt deshalb für Malaysia entschieden, um regional zu diversifizieren“, sagte Andreas Gerstenmayer, Chef des Chipzulieferers AT&S, dem Handelsblatt. Das börsennotierte Unternehmen steckt 1,7 Milliarden Euro in eine neue Fabrik in Kulim im Norden des Landes. Noch nie hat die Firma so viel Geld auf einmal investiert.