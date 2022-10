Der Kurseinbruch bei Snap war eine Warnung für die US-Techriesen. In der Zahlenanalyse von Google, Meta, Microsoft und Apple gibt es aber einen klaren Gewinner.

Letzte Vorbereitungen vor einer Ladeneröffnung in China – wie gut verkauft sich das neue iPhone 14? (Foto: Chance Chan) Apple

Düsseldorf Wie blank bei den Anlegern die Nerven liegen, machte sich vor wenigen Tagen bemerkbar. Snap, Betreiber der App Snapchat, verkündete Umsätze, die nur hauchdünn unter den Erwartungen der Analysten lagen. Das Geschäft mit Onlineanzeigen hatte nachgegeben und den Gewinn geschmälert. Die Reaktion an den Märkten fiel um so heftiger aus: Die Snap-Aktie brach um satte 28 Prozent ein.

Eine Warnung für Big Tech? Google-Mutter Alphabet, Facebook-Konzern Meta, aber auch Microsoft und Apple wollen in den kommenden Tagen die Zahlen für das dritte Quartal 2022 vorlegen. Aufgrund ihrer hohen Marktdominanz, starker Marken oder großer Netzwerkeffekte schlugen sich Apple & Co bislang besser als andere Unternehmen. Analyst Scott Kessler, Technologiechef bei Third Bridge, warnt dennoch: „Anleger sollten sich auf einiges gefasst machen.“

Aber auf was? Eine Analyse zeigt das Ausmaß der Gefahren für jedes Techunternehmen – und findet einen überraschenden Gewinner.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen