Technologie Neuer Milliardenmarkt: Infineon rechnet mit „dramatisch steigendem Bedarf“ an Radarchips

Der Halbleiterhersteller verdient immer mehr mit dem automatisierten Fahren. Jetzt präsentiert der Konzern Sensoren, die mehr als 300 Meter in die Ferne blicken.

Der Dax-Konzern Infineon sieht in den kommenden Jahren einen rasant steigenden Bedarf. (Foto: Infineon) Radarsensoren am Auto

München Vorausschauend fahren: Der Wunschtraum eines jeden Fahrlehrers geht mit den neuen Radarchips von Infineon in Erfüllung. Die innovativen Sensoren können 300 Meter und mehr nach vorn blicken. Das sind rund 50 Meter weiter als bisher. Der Halbleiterhersteller präsentiert die Bauelemente in der neuen Woche auf der Electronica, der weltweit führenden Elektronikmesse in München.

Infineon ist heute schon der führende Hersteller von Radarchips weltweit. Allerdings war das Geschäft bislang vergleichsweise klein. Das könnte sich in den kommenden Jahren ändern. „Der Bedarf an Radarsensoren steigt dramatisch“, sagt Burkhard Neurauter, Chef der Radarchip-Entwicklung des Dax-Konzerns, dem Handelsblatt.

Die Automarken bauen die Radarchips in immer mehr Modelle ein, weil die Kunden zunehmend Assistenzsysteme ordern. „Die Radartechnologie hat längst Einzug in die Golfklasse gehalten“, so Neurauter.