Technologie Neues Werk in Dresden – Großer Schritt für Infineon, kleiner Schritt für Europa

Dresden Das Festzelt steht bereits: Am Dienstag lädt Infineon-Chef Jochen Hanebeck zum Spatenstich für das neueste Werk des Chipherstellers. Fünf Milliarden Euro steckt der Dax-Konzern in eine Fabrik in Dresden, es ist die größte Investition der Münchner aller Zeiten.

Das ist aber nicht der einzige Grund, warum der Manager viel politische Prominenz aus Berlin und Brüssel begrüßen wird. Vielmehr ist der Baustart für Kanzleramt und EU-Kommission ein Zeichen, dass die Aufholjagd Europas bei den Chips endlich Fahrt aufnimmt.

Experten warnen allerdings: Das Engagement von Infineon reiche lange nicht, um Europa auf breiter Front unabhängiger von Produzenten in Übersee zu machen. „Es bräuchte 30 zusätzliche Chipwerke in Europa allein für jene Bereiche, in denen es Lieferengpässe gibt“, mahnt Ondrej Burkacky, Halbleiterspezialist der Beratungsgesellschaft McKinsey.

Seit Jahren zittern Firmen in Europa um die Versorgung mit den für sie überlebenswichtigen Chips aus Fabriken in Fernost. Zwar sind die Bauelemente nicht mehr so knapp wie auf dem Höhepunkt der Pandemie. Aber einzelne Chiptypen seien noch immer schwer zu bekommen – „und das wird auch auf lange Sicht so bleiben“, sagt Jan-Hinnerk Mohr von der Beratungsfirma BCG. Damit nicht genug: „Durch die stark steigende Anzahl von Halbleitern in vielen Produkten wächst auch der Bedarf an Chips in Europa“, prognostiziert Mohr.

Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, hat schon vor gut einem Jahr ein ambitioniertes Ziel ausgegeben: Europas Anteil an der globalen Chipproduktion soll sich bis 2030 mehr als verdoppeln auf dann 20 Prozent. Dazu müssten sich aber noch deutlich mehr Investoren finden.

Vor allem in Amerika entstehen riesige Fabriken, die viel teurer und größer sind als das neue Werk von Infineon. So gibt allein der taiwanesische Auftragsfertiger TSMC mehr als 40 Milliarden Dollar für einen Standort in Arizona aus. Auch Weltmarktführer Samsung und die globale Nummer zwei, Intel, investieren dort massiv.

Amerika, Südkorea und Japan sind vorgeprescht

Immerhin: Mitte des Monats hat die EU nach über einjähriger Debatte den Weg frei gemacht für den Chips Act, das größte Förderprogramm für die Branche aller Zeiten. Die EU-Staaten dürfen die Hersteller nun mit insgesamt mehr als 40 Milliarden Euro unterstützen. McKinsey-Experte Burkacky: „Es ist wichtig, regulatorische Klarheit zu haben, weil andere Länder und Regionen längst Dampf machen.“ Die USA, Südkorea und Japan locken seit Monaten mit milliardenschweren Subventionen.

Auch Infineon nimmt unterdessen in Sachsen öffentliche Hilfe in Anspruch. Die Bayern kassieren für ihre Fabrik voraussichtlich eine Milliarde Euro. Dafür entstehen dort 1000 neue Jobs. Für jede Stelle bekommt Infineon rein rechnerisch also eine Million Euro. Das sei gut angelegtes Geld, glauben Branchenexperten.

„Gerade bei Leistungshalbleitern ist die Fertigungstechnologie enorm wichtig. Wenn also große Werke für diese Chips in Europa gebaut werden, stärkt das den Standort enorm“, sagt BCG-Berater Mohr. Leistungshalbleiter, wie sie Infineon in Dresden produziert, sind unter anderem deshalb in Europa heiß begehrt, weil die Autohersteller sie für ihre Elektrofahrzeuge benötigen und die Komponenten eine wichtige Rolle bei erneuerbaren Energien spielen.

>> Lesen Sie hier: Wie US-Chip-Konzerne Mercedes und BMW binden

Das ist noch nicht alles. Auch im Umfeld des neuen Werks werden in großem Stil neue Arbeitsplätze entstehen. „Wahrscheinlich kommen 5000 Mitarbeiter bei Zulieferern dazu“, sagt Roland Giesen, Chef von Fabmatics. Der Mittelständler aus Dresden hat sich auf Automatisierungslösungen in Halbleiterwerken konzentriert. Der Unternehmer hat bereits acht Mitarbeitende eingestellt, um die zu erwartenden Aufträge von Infineon frühzeitig in Angriff nehmen zu können.

Dresden gilt als Musterbeispiel, wie Europas Aufholjagd bei den Chips vonstattengehen könnte. Dort haben sich in den vergangenen drei Jahrzehnten mit staatlicher Unterstützung neben Infineon auch Bosch und Globalfoundries angesiedelt. Dazu kommen Dutzende Zulieferer. „Die Chipbranche floriert meistens in Clustern – und da ist Dresden inzwischen in Europa führend“, sagt Burkacky von McKinsey.

Ein Chipzentrum wie Dresden habe einen selbstverstärkenden Effekt. Dies sei zum Beispiel bei den Arbeitskräften spürbar. „Für sie ist ein solcher Standort attraktiv, nicht zuletzt weil sie gute Möglichkeiten haben, den Job zu wechseln.“

Infineon rechnet mit einem Drittel mehr Umsatz

Die Zahlen sprechen für sich: „Jeder dritte Chip, der in Europa produziert wird, kommt aus dem Silicon Saxony“, meint Raik Brettschneider, Geschäftsführer von Infineon in Dresden. Die Firma beschäftigt in der Metropole rund 3250 Mitarbeitende. „Hier haben wir einen exzellenten Zugriff auf Fachkräfte“, betont der Manager. Das neue Werk soll 2026 in Betrieb gehen und für fünf Milliarden Euro zusätzlichen Umsatz im Jahr sorgen. Das entspricht gut einem Drittel der Erlöse vom vergangenen Geschäftsjahr.

>> Lesen Sie hier: Elektronikhändler Avnet schafft in Deutschland Hunderte Jobs

Ein weiterer Chip-Cluster neben Dresden könnte in Magdeburg entstehen, wo Intel für rund 20 Milliarden Euro zwei große Fabriken errichten will. Allerdings feilscht Konzernchef Pat Gelsinger seit mehr als einem Jahr mit dem Staat um die Förderung. Zudem hat sich zu Jahresbeginn der US-Konzern Wolfspeed entschieden, eine Fabrik für Stromsparchips aus Siliziumkarbid im Saarland zu bauen.

Die Politik ist sich bewusst, dass die Werke von Infineon und Wolfspeed Europas Probleme bei der Chipversorgung nicht lösen. Seit Monaten bemühen sich die EU, der Bund und der Freistaat Sachsen darum, auch TSMC anzulocken – bislang erfolglos. Bei den Taiwanern könnten sich vor allem die deutschen Autobauer mit Chips eindecken.

Nur nicht die Lust an den Chips verlieren

In Sachsen hofft die Landesregierung derweil darauf, dass das Interesse an den Chips in Brüssel und Berlin nicht wieder verschwindet und die Subventionen dauerhaft gewährt werden. „Wenn wir nicht dranbleiben, werden wir den Anschluss verlieren“, warnt Oliver Schenk, Chef der Dresdner Staatskanzlei.

Der Ökonom spricht aus Erfahrung. Nach der Wende förderte der Bund die Ansiedlung von Chipkonzernen in Dresden sehr wohlwollend. 2009 verweigerte der Staat dem angeschlagenen Speicherchiphersteller Qimonda dann vergleichsweise geringe Zuschüsse in zweistelliger Millionenhöhe – die Firma ging pleite, die moderne Dresdner Fabrik stand lange still, heute produziert auch Infineon dort.

Südkoreas Regierung war nicht so knauserig und half damals großzügig ihrem einheimischen Wettbewerber Hynix: Inzwischen dominiert das Land das Geschäft mit Speicherchips.

Mehr: Das Linux des Chipdesigns – Ein neuer Standard revolutioniert die Halbleiterindustrie