Technologie Nur Aktienverkäufe bremsen Milliardenverlust der Softbank

Der Investor hat das vergangene Jahr im „Verteidigungsmodus“ bestritten, die Bilanz rettet nur die Trennung von Alibaba-Aktien. Jetzt wollen die Vision Funds wieder Geld ausgeben – gerade für KI.

Ein Lichtblick in Softbanks Krise: Der Technologieinvestor will seinen britischen Chipdesigner in den USA an die Börse bringen. (Foto: REUTERS) Chipdesigner ARM

Tokio Mit Mühe hat einer der größten Tech-Investoren der Welt einen Rekordverlust abwenden können. Das japanische Unternehmen Softbank, was gleich zwei milliardenschwere Finanzierungsfonds unterhält, hat am Mittwoch zwar ein Minus von umgerechnet 6,6 Milliarden Euro auf Jahressicht verkündet. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Verlust damit aber um 43 Prozent verringert.

Der Buchverlust bei den international in rund 400 Spitzen-Start-ups investierten Softbank Vision Fund 1 und 2 summierte sich auf 5,3 Billionen Yen – 36 Milliarden Euro. Wettmachen konnten die Japaner das zumindest in weiten Teilen durch den Verkauf von Aktienpaketen. So hat Softbank große Pakete am chinesischen Online-Handelsriesen Alibaba sowie der Telekom-Tochter T-Mobile US versilbert.