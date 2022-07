Technologie Nvidia: Wie der Chipkonzern zum Elitepartner der deutschen Industrie wurde

Santa Clara, München Beim Fototermin in München Ende Juni scherzten Roland Busch und Jensen Huang erst einmal über ihre Körpergrößen. Der Fotograf tat sich schwer, den hochgewachsenen Siemens-CEO und den deutlich kleineren Nvidia-Gründer vorteilhaft für beide auf ein Bild zu bringen.

Dabei bemühten sich Busch und Huang sichtlich, ihre gerade besiegelte Kooperation als Partnerschaft auf Augenhöhe zu präsentieren. Nicht ganz einfach, denn zumindest an der Börse sind die Kräfteverhältnisse eindeutig: Der Chipspezialist ist rund fünfmal so viel wert wie der Dax-Konzern. Und das, obwohl der Senkrechtstarter aus Kalifornien nicht einmal die Hälfte vom Siemens-Umsatz erzielt.

So wie im Siemens-Hauptquartier am Münchner Wittelsbacherplatz, so geht Huang in immer mehr Konzernzentralen hierzulande ein und aus. Der Milliardär aus dem Silicon Valley schwingt sich zu einem der wichtigsten Lieferanten der deutschen Industrie auf. Ob Bosch, Mercedes oder Siemens: Die Chips des 59-jährigen Elektroingenieurs sollen den Traditionsunternehmen den Weg in die Zukunft ebnen.

Warum ist Nvidia so ein begehrter Partner unter deutschen Konzernen? Was zeichnet die Firma aus, die der Taiwaner Einwanderer Huang binnen drei Jahrzehnten zum wertvollsten Chipkonzern der Welt gemacht hat? Ein Blick ins Nervenzentrum des Unternehmens gibt Aufschluss.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Nvidia ist in einem Raumschiff zu Hause

Im Süden des Silicon Valley, in Santa Clara, dominiert ein neuer Gebäudekomplex das Straßenbild. Mit dem 70.000 Quadratmeter umfassenden Bürokoloss „Voyager“ und dem angrenzenden Bau „Endeavor“ hat sich Huang eine futuristische Zentrale errichtet. Die Namen stehen für die Denkwelt des Gründers: So heißen Raumschiffe in der Weltraumserie „Star Trek“.

Die Bürokomplexe Voyager und Endeavor sind nach Raumschiffen aus der Serie Star Trek benannt. (Foto: Nvidia) Nvidia-Firmenzentrale

Eine gigantische Dachkonstruktion, die an Zelte erinnert, überspannt die offenen Büroflächen. „Bei uns hat jeder Arbeitsplatz eine gute Aussicht“, sagt Danny Shapiro, Chef der Autosparte von Nvidia, bei einer Führung über das Gelände.

Der Komplex ist der Beton gewordene Leistungsausweis jenes Mannes, der Nvidia wie kein anderer geprägt hat: Jensen Huang, ein verheirateter Familienvater, hat die Firma 1993 in Kalifornien mit gegründet und führt sie seit dem ersten Tag. „Huang hat früh erkannt, dass die großen Technologie-Trends unheimlich viel Rechenpower benötigen“, sagt Peter Fintl, Chipexperte der Beratungsgesellschaft Capgemini.

Huang und seine Leute entwickelten die leistungsfähigsten Grafikchips. Die GPU genannten Prozessoren sind entscheidend für Computerspiele. Sie sind aber längst auch in Rechenzentren und für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) unverzichtbar, wie sie etwa beim autonomen Fahren oder für virtuelle Welten gebraucht werden. Ein kleines, aber interessantes Geschäft ist auch das mit Prozessoren für das Schürfen von Kryptowährungen.

Die gewaltige Nachfrage nach seinen Halbleitern hat Nvidia einen beeindruckenden Aufstieg beschert. Im Geschäftsjahr 2015 (per 30. Januar) lag der Umsatz noch bei knapp unter fünf Milliarden Dollar, sieben Jahre später sind es 26,9 Milliarden Dollar. Das Geschäft ist zudem hochprofitabel: Im Geschäftsjahr 2022 macht Nvidia 9,8 Milliarden Dollar Gewinn.

Partner für die Autobauer

Deutsche Firmen waren über Jahrzehnte in vielen Bereichen global führend. Autos und Maschinen „made in Germany“ gehören bis heute zum Besten, das es weltweit gibt. Den Sprung in die digitale Welt aber schaffen sie nur mithilfe der Amerikaner. „Nvidia hat nicht nur einen langen Atem“, betont Berater Fintl. „Der Konzern hat auch die nötigen Mittel, um kräftig in Zukunftsfelder zu investieren. Entschlossenheit und Finanzkraft unterscheiden das Unternehmen von vielen europäischen Technologieplayern.“ Die Firma hilft Siemens, Fabriken effizienter zu machen. Sie arbeitet mit Mercedes und Bosch an selbstfahrenden Autos. Mit Continental tüftelt Nvidia an einem Supercomputer. Auch BMW gehört zu den Kunden.

Die Chips des US-Herstellers sind bei deutschen Konzernen begehrt. (Foto: Reuters) Nvidia

Den Gründergeist hat sich Nvidia bis heute bewahrt. Das zeigt sich direkt gegenüber der Zentrale. Da hat Huang eine Garage angemietet. Dutzende Mercedes-Fahrzeuge schwärmen dort jeden Tag in die Straßen im Silicon Valley aus. „Das sind keine gewöhnlichen Mercedes-Limousinen“, sagt Shapiro, der Chef der Autosparte. An etlichen Stellen seien die Fahrzeuge um Sensoren ergänzt worden. „Wir testen die besten Systeme, damit Autos bald selbst fahren können.“

Es ist typisch für Nvidia, nicht einfach Chips zu verkaufen. Huang geht es stets darum, die technische Entwicklung auf ein neues Level zu heben. „Wenn ein Problem einfach zu lösen ist, dann interessiert es mich nicht“, sagte er einmal bei einem Auftritt in München.

Huang weiß, dass ihn die deutschen Konzerne brauchen, lässt es sie aber zumindest nach außen hin nicht spüren. Im Gegenteil: Der Unternehmenslenker umschmeichelt seinen Kunden. „Mercedes ist ein unglaublicher Partner. Ich kann mir keinen besseren vorstellen“, sagte er kürzlich. „Mercedes wird die wertvollste Luxusmarke des Planeten werden“, ergänzte Huang. Und Mercedes-Chef Ola Källenius sei ein Visionär. Solche Nettigkeiten aus dem Silicon Valley kriegen deutsche Autobosse nur selten zu hören.

>> Lesen Sie hier: Aufholjagd bei Chips droht zu scheitern – Zukunft der deutschen Industrie steht auf dem Spiel

Die Partnerschaft hat jedoch einen Haken: Nvidia hat weitgehend freie Wahl unter den Autobauern, mit denen die Firma kooperieren will. Einziger nennenswerter Konkurrent ist Qualcomm. So sitzt Huang am längeren Hebel, wenn es um die Konditionen geht. Mercedes ließ sich daher sogar auf eine Umsatzbeteiligung ein – ein Novum in der Autoindustrie genauso wie in der Chipbranche. Bisher lieferte die ihre Halbleiter zum Festpreis ab, als handele es sich um schnöde Schrauben. Künftig wird Nvidia von allen Anwendungen zum autonomen Fahren, die Mercedes seinen Kunden verkauft, einen erheblichen Erlösanteil abbekommen.

Für Nvidia steckt gewaltiges Potenzial in den Fahrzeugen. Die Automobilsparte stehe „für das nächste Multi-Milliarden-Dollar-Geschäft des Konzerns“, zeigt sich Analyst C.J. Muse von der Investmentbank Evercore ISI überzeugt.

Metaversum für die Industrie

Es ist nicht das einzige Zukunftsfeld, in das Huang drängt. Nvidia-Manager Richard Kerris präsentiert den nächsten Hoffnungsbringer in einem abgedunkelten Vorführraum in der Konzernzentrale: Huangs Vision für eine perfekt ausgesteuerte Fabrik. Der Bildschirm zeigt keine echte Produktionslinie, sondern den virtuellen Zwilling einer Werks. „Wir können von allem ein digitales Abbild kreieren“, behauptet Kerris. So lassen sich zum Beispiel Verbesserungen am Produktionsablauf simulieren, bevor sie umgesetzt werden.

Er kümmert sich um die dafür nötige Plattform bei Nvidia. Während der Facebook-Konzern Meta vom „Metaversum“ spricht, redet Nvidia vom „Omniversum“. „Unsere Plattform ist die Basis für digitale Welten – inklusive des Metaversums“, gibt sich Kerris selbstbewusst. Im Klartext: Ohne die Chips von Nvidia wird es auch bei Facebook nichts mit den virtuellen Welten. Schon heute zähle das System mehr als 150.000 Nutzer und 300 Firmenkunden.

Einer davon ist seit Neuestem Siemens. So wie bei Mercedes, so setzt Huang auch bei Siemens seinen spitzbübischen Charme ein, um den neuen Kunden zu umgarnen. Zur Verkündung der Kooperation ist er im Juni eigens nach München gejettet. Als er, wie immer mit seiner Lederjacke und ganz in Schwarz gekleidet, neben Siemens-CEO Busch sitzt, prophezeite Huang: „Siemens wird eines der größten Technologieunternehmen der Welt sein.“ Semantische Ähnlichkeiten mit seinem Kompliment an Mercedes sind natürlich Zufall.

Monatelang hatten Busch und Huang verhandelt. Die Ingenieure verstehen sich, verlautet aus dem Umfeld. Huang hat Elektrotechnik studiert, Busch Physik. Beide haben den Ruf, technische Themen tief zu durchdringen. Und beide sind zu dem Schluss gekommen, dass das Zeitalter der Partnerschaften und Kooperationen angebrochen ist. Offenen Schnittstellen gehöre die Zukunft, nicht geschlossenen Systemen.

Bei Siemens soll Nvidias Rechen- und Grafikpower einen fotorealistischen digitalen Zwilling von Anlagen, Maschinen und Gebäuden in Echtzeit ermöglichen. Diese Partnerschaft könne der Katalysator sein für den Durchbruch ins industrielle Metaverse, sagt Huang. Der digitale Zwilling werde eines Tages die meistgenutzte Applikation in der Industrie sein.

Da hören seine Pläne indes nicht auf. In andere Branchen stößt das Unternehmen gerade erst vor. Dazu zählt das Gesundheitswesen.

Nvidia drängt in Gesundheitssektor

Die Nvidia-Managerin Kimberly Powell stellt einen großen, schwarzen Kasten vor sich ab. „Damit können wir bestehenden Geräten aus dem Gesundheitssektor zu neuen Höchstleistungen verhelfen“, sagt Powell, die den Gesundheitsbereich leitet. Die Box sei ein Hochleistungsrechner, der etwa Sensordaten von einem Ultraschallgerät besser aufbereiten oder bei der Analyse von MRT-Bildern helfen könne.

>> Lesen Sie auch: Die Schattenseite der Subventionen: Chipindustrie fürchtet Planwirtschaft

Nvidia setzt auf KI, um in der Medizin neue Anwendungen zu ermöglichen. Die Plattform „Clara“ soll helfen, Krankheiten früher zu erkennen und Medikamente schneller zu entwickeln. Dazu werden unter anderem die Verfahren zum Entschlüsseln von Genomen optimiert.

Lange haben derartige große Visionen, gekoppelt mit einem verlässlich zweistelligen Wachstum, die Investoren in ihren Bann gezogen. Auf dem Höchststand im vergangenen Herbst war das Unternehmen an der Börse über 800 Milliarden Dollar wert. Der Einbruch bei der Bewertung von Technologiekonzernen hat allerdings auch Nvidia in jüngster Zeit erwischt. Im November kostete eine Aktie noch rund 330 Dollar, zuletzt notierten die Papiere bei gut 150 Dollar.

„Nvidia ist ein Top-Pick“, entgegnet Analyst Mark Lipacis von der Investmentbank Jefferies. Er prognostiziert mittelfristig einen Kurs von 370 Dollar. Zwar stehe gerade das wichtige Geschäft mit der Spiele-Branche unter Druck. Dafür könne Nvidia mit seinen Zukunftsbereichen und dem Geschäft mit Rechenzentren gegensteuern. Ohnehin habe der Konzern die besten Zeiten noch vor sich, meint Capgemini-Experte Fintl: „Die Fähigkeiten von Nvidias Chips sind in der digitalen Welt ebenso gefragt wie in physischen Maschinen – ob die nun vier Räder haben oder Roboterarme.“

Mehr: Kommentar: Abhängig von Amerika: Der deutschen Industrie fehlt auch bei den Chips der Mumm