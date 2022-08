Technologie Rendite-Schub bei Infineon: Kunden bestellen zwei Jahre im Voraus

München Der Chiphersteller Infineon erwartet einen lang anhaltenden Boom im wichtigen Geschäft mit der Elektromobilität. „Mit einigen Abnehmern planen wir die Mengen jetzt zwei Jahre und mehr im Voraus“, sagte der Chef der Autodivision, Peter Schiefer, dem Handelsblatt.

Für die Investoren ist das eine gute Nachricht: Sie können mit üppigen Margen rechnen. Denn in der Vergangenheit hatte der Dax-Konzern meist entweder mit Überkapazitäten und damit hohen Leerstandskosten zu kämpfen. Oder es standen zu wenige Maschinen zur Verfügung und den Münchenern entging Umsatz – wie in den vergangenen beiden Jahren.

Angesichts der anhaltenden, massiven Lieferengpässe sind die Kunden inzwischen bereit, langfristige Abnahmegarantien zu geben. Das sei für Infineon enorm hilfreich, erklärte Peter Wawer, Chef der Industriesparte, im Gespräch mit dem Handelsblatt: „Es braucht viel Zeit, die Kapazitäten zu erhöhen. Mittlerweile sind auch die Vorlaufzeiten für Equipment sehr lang.“

Experten sehen das genauso. Peter Fintl, Chipexperte der Beratungsgesellschaft Capgemini, sagt: „Die Lieferkette rückt enger zusammen. Damit können die Chiphersteller besser planen.“

Infineon investiert seit Jahren ins Geschäft mit der Elektromobilität. Dafür hat der Konzern einerseits neue Produkte entwickelt, andererseits die Werke ausgebaut. Das drückte vor allem die Marge in der Autosparte, die rund die Hälfte des Konzernumsatzes macht.

Lange war sie daher deutlich weniger profitabel als der Gesamtkonzern. Das ändert sich nun angesichts rasant steigender Umsätze: Im jüngsten, dritten Quartal (endete am 30. Juni) des Geschäftsjahrs kletterten die Erlöse um 41 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. „Elektroautos setzen sich schneller durch, als wir angenommen hatten“, erläutert Bereichschef Schiefer.

Der Konzern wächst in dem Geschäft laut Schiefer zudem schneller als der Markt: „Infineon profitiert überproportional vom Boom der Elektroautos. Denn die Leistungselektronik steht für einen großen Teil des zusätzlichen Chipbedarfs.“ Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor enthalten im Schnitt Halbleiter für 500 Dollar, in E-Autos sind es etwa 1000 Dollar.

Infineon erzielt etwa 50 Prozent des Konzernumsatzes mit diesen sogenannten Leistungshalbleitern. Die Bauteile sind wichtig für die Stromversorgung in den Elektroautos. Zudem profitiert das Unternehmen davon, dass weltweit das Netz an Stromtankstellen rasant wächst – und damit zügiger, als das Unternehmen bislang erwartet hatte. „Selbst die mutigsten Bestellungen werden momentan noch erhöht. Da ist kein Ende absehbar“, erläutert Industrie-Chef Wawer. In einer Schnellladesäule stecken Leistungshalbleiter für bis zu 3000 Dollar.

Grüner Strom für Elektroautos

Die Leistungshalbleiter werden zudem auch in einem anderen wachsenden Geschäft benötigt: für Solaranlagen und Windturbinen. Beides hänge zusammen, erklärt Wawer: „Elektromobilität ist nur dann sinnvoll, wenn man grünen Strom verwendet. Und genau davon profitieren wir.“

Infineon ist derzeit so profitabel wie schon lange nicht mehr. Im abgelaufenen Quartal stieg die operative Marge, also der Anteil des operativen Gewinns am Umsatz, auf 23,3 Prozent. Das sind rund fünf Prozentpunkte mehr als zum selben Zeitraum des Vorjahrs. Das lag vor allem am Autogeschäft, das sich von 16,5 auf 23,5 Prozent verbessert hat. Zum Vergleich: Der Münchener Konzern hat den Investoren über einen Branchenzyklus hinweg 19 Prozent versprochen.

Die Autosparte von Infineon beliefert Kunden wie Bosch, Continental, Denso, Valeo und ZF. Mit einem Marktanteil von knapp 13 Prozent ist Infineon Automotive den Experten von Strategy Analytics zufolge der weltgrößte Anbieter von Autochips. Auf Rang zwei folgt der niederländische Wettbewerber NXP mit knapp zwölf Prozent.

Infineon profitiert von leeren Lagern

Derzeit deute nichts darauf hin, dass sich das Geschäft mit der Elektromobilität abschwäche, so Manager Wawer. „Es fehlen in der Halbleiterindustrie nach wie vor die Puffer, die wir früher hatten. Dadurch wirken sich sämtliche Störungen unmittelbar auf die Chipversorgung aus.“ Die Lager sind leer.

Die ärgsten Lieferschwierigkeiten seien zwar vorbei, ergänzt Auto-Chef Schiefer. Aber noch immer könne Infineon den Bedarf nicht komplett decken: „In unseren eigenen Werken kommen wir mit den Bestellungen immer besser hinterher. Doch bei bestimmten Leistungshalbleitern, etwa für Auto- und Industrieanwendungen, übersteigt die Nachfrage das Angebot weiterhin.“

Auch die Mikrocontroller von Auftragsfertigern würden bis 2023 knapp bleiben, warnt Schiefer. Infineon produziert nicht alle Chips selbst, sondern bezieht einen Teil von sogenannten Foundries. Mikrocontroller sind Minicomputer für spezielle Aufgaben und werden im Auto an vielen Stellen eingesetzt.

Die Investoren haben zuletzt wieder Vertrauen in Infineon gefasst. In den vergangenen vier Wochen haben die im Dax notierten Papiere knapp ein Fünftel an Wert gewonnen. Der Dax kam im selben Zeitraum auf ein Plus von lediglich vier Prozent.

Das Geschäft von Infineon mit Bauteilen für Elektroautos läuft besser als geplant.

Besonders positiv kam an, dass Vorstandschef Jochen Hanebeck Anfang August die Prognose für das laufende Geschäftsjahr (endet am 30. September) erhöhte. So rechnet der Infineon-Chef jetzt mit 14 Milliarden Euro Umsatz. Das sind 1,3 Milliarden mehr, als das Unternehmen zu Beginn des Geschäftsjahrs in Aussicht gestellt hatte. Außerdem soll die operative Marge auf 23 Prozent steigen, zwei Prozentpunkte mehr als ursprünglich versprochen.

So hat der Konzern derzeit Aufträge über 42 Milliarden Euro in den Büchern, das sind fünf Milliarden mehr als im Frühjahr. Eine gewisse Unsicherheit aber bleibt. Denn es sei durchaus „verständlich, dass Kunden über den tatsächlichen Bedarf hinaus bestellen, in der Hoffnung, mehr Ware zu ergattern“, erklärte Auto-Chef Schiefer. Das heißt: Die eine oder andere Luftbuchung ist nicht auszuschließen.

