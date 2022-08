Technologie Von Schafen zu Chips: Was der neue Infineon-Vertriebsvorstand als Biobauer gelernt hat

Villach Der erste Bio-Bauer in seinem Dorf in Kärnten sei er gewesen, sagt Andreas Urschitz. Das ist Jahrzehnte her, seine Schafherde hat der 50-Jährige längst abgegeben. Aber eins habe er nie vergessen: Für ein besonderes Angebot bezahlen Kunden gern einen höheren Preis.

Was ihm in jungen Jahren als Landwirt im Nebenerwerb gelang, will Urschitz als neuer Vertriebsvorstand von Infineon wiederholen: grün wirtschaften und gleichzeitig mehr verdienen. „Je stärker unsere Ertragskraft, umso größer sind unsere wirtschaftlichen Freiheiten“, betont Urschitz.

Für die Aktionäre des Chipherstellers ist der Österreicher eine große personelle Verheißung. Denn als Chef der Sparte Power & Sensor Systems hat der Betriebswirt in den vergangenen Jahren stets die unternehmensweit höchsten Margen eingefahren.

Nun soll er die Margen auch im Gesamtkonzern auf ein ähnliches Niveau steigern, um Konkurrenten wie NXP, Texas Instruments und STMicroelectronics einzuholen. Sie sind seit Jahren profitabler als Infineon.

Wie das gehen soll? Urschitz demonstriert es bei einer traditionellen Brettljause in einer Schänke hoch über dem heimischen Gailtal. Es reiche eben nicht, einfach ein Stück geräucherten Schinken und einen Laib Käse auf den Tisch zu stellen, referiert er. Die Gäste hätten gerne einen Most dazu, Essiggurken, frisches Brot und schön aussehen soll es obendrein.

Infineon hofft auf höhere Durchschnittspreise

Genauso sei es bei Infineon: „Natürlich verkaufen wir auch künftig einzelne Chips. Aber wir bieten sie den Kunden möglichst mundgerecht an. Dafür sind sie bereit, höhere Durchschnittspreise zu bezahlen.“ Der langjährige Vorstandsvorsitzende Reinhard Ploss nannte den Ansatz „vom Produkt zum System“.

Wie sich die Schankgäste bei der Brotzeit gerne versichern lassen, dass das Fleisch von Bio-Schweinen und die Milch von glücklichen Kühen stammt, will Urschitz von nun an auch Infineon in ein vorteilhafteres Licht rücken: „Noch viel stärker als früher werden wir kommunizieren, wie unser Konzern zu einer lebenswerteren Umwelt beiträgt: Wir stellen Dekarbonisierung und Digitalisierung in den Vordergrund.“

>> Lesen Sie auch: Bis zu 750.000 Euro für die Standortleitung: So sehen die ersten Stellenausschreibungen bei Intel in Magdeburg aus

Seit Anfang Juni ist Familienvater Urschitz Chief Marketing Officer bei Infineon. Vorgänger Helmut Gassel hatte sich verabschiedet, nachdem er im Rennen um die Nachfolge des langjährigen Vorstandsvorsitzen Reinhard Ploss unterlegen war. Jochen Hanebeck, 54, setzte sich durch und führt Europas größten Chiphersteller seit 1. April.

Wie der neue CEO hat auch Vertriebschef Urschitz sein gesamtes Berufsleben bei Infineon verbracht. Beide unterschrieben Mitte der 90er Jahre ihren ersten Arbeitsvertrag, damals war Infineon noch ein Teil von Siemens.

Den gebürtigen Dortmunder Hanebeck zog es anfangs in die weite Welt, an den US-Standort East Fishkill nördlich von New York City. Urschitz hingegen heuerte, fast in Sichtweite des Bauernhofs der Familie, in der damaligen Siemens-Fabrik in Villach an. Karriere machten beide schließlich in der Zentrale in München als Divisionschefs, nachdem Siemens sein Chipgeschäft 1999 ausgegliedert und unter neuem Namen an die Börse gebracht hatte.

Infineon sieht sich als Gestalter der Zukunft

Ein zentraler Punkt von Urschitz' neuer Marketing-Strategie: Er will Käufer völlig anders ansprechen. „Ich bin überzeugt, dass 90 Prozent der Kundeninteraktion künftig virtuell erfolgen“, sagt der Manager. „Daher sind wir gerade dabei, unser digitales Gesicht komplett neu zu gestalten.“

Wichtig sei ihm, den Ansprüchen einer neuen, jungen Generation von Einkäufern gerecht zu werden, etwa Hochschulabsolventen mit starkem Umweltbewusstsein: „Es geht uns darum, zum Beispiel die Energieeinsparung aufzuzeigen, die mit einzelnen unserer Produkte erreicht werden kann.“

>> Lesen Sie auch: Mit Milliarden der Steuerzahler: Micron baut Chipwerke in Amerika

Der neue Vertriebschef will Infineon außerdem weltweit stärker ins Gespräch bringen: „Wir fangen gerade an, Eventformate zu etablieren. Es geht darum, als Gestalter unserer Zukunft wahrgenommen zu werden.“ Im Herbst stehen zudem Firmenmessen in Singapur, Japan und dem Silicon Valley auf dem Programm.

Eigenes Holz und Birnenschnaps

Wenn die Verträge in Amerika unterschrieben und die Verhandlungen in China erledigt sind, kehrt Urschitz zurück auf sein Anwesen in Kärnten. Das Rauschen der Tannen rückt das hektische Chipbusiness in eine andere Perspektive. Denn als Waldbesitzer und Teil der lokalen Wasser-, Wiesen- und Wegegenossenschaften muss er über den Tag hinaus blicken.

So ganz hat sich Urschitz aus der Landwirtschaft dann doch nicht zurückgezogen. Immer wieder heizt er den Brennkessel für seinen Bio-Birnenschnaps an – mit selbst geschlagenem Holz.

Mehr: Rendite-Schub bei Infineon: Kunden bestellen zwei Jahre im Voraus