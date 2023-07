Technologiekonzern Investor sichert sich 84 Prozent an Software AG

Einige Aktionäre nutzten die Gelegenheit in der zweiten Annahmefrist und verkauften ihre Anteilsscheine. Der Technologieinvestor kündigte an, die Software AG von der Börse nehmen zu wollen.

Der kalifornische Technologieinvestor bekräftigte am Donnerstag, die Software AG von der Börse nehmen zu wollen. (Foto: IMAGO/Zoonar) Software AG

München Der US-Finanzinvestor Silver Lake hat sich 84,3 Prozent der Anteile an der Darmstädter Software AG gesichert. In der zweiten Annahmefrist nutzten viele Aktionäre die Gelegenheit, ihre Anteilsscheine für je 32 Euro an Silver Lake zu verkaufen.

Der kalifornische Technologieinvestor bekräftigte am Donnerstag, die Software AG von der Börse nehmen zu wollen, um deren mehrjährigen Umbau möglichst ungestört vom Kapitalmarkt umsetzen zu können. Silver Lake hofft bis zum Herbst auf die außenwirtschaftlichen Genehmigungen für die - einschließlich Schulden - 3,2 Milliarden Euro schwere Übernahme.

