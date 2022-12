Müssen sich Netflix, Youtube und Instagram an den Kosten für neue Glasfaserleitungen in Europa beteiligen? Das fordern die Telekomkonzerne – und haben mächtige Verbündete gefunden.

Wer ist hier der Trittbrettfahrer? (Foto: Getty Images for Netflix) Netflix-Chef Reed Hastings

Hamburg, Berlin Die Europäische Kommission steht kurz vor dem nächsten Schlag gegen große Tech-Konzerne aus den USA. Unternehmen wie Netflix, Meta oder Youtube, die einen Großteil des Datenverkehrs in Europa verursachen, sollen sich an den Infrastrukturkosten der Telekomindustrie beteiligen. Es geht um Milliardenbeträge, die bis 2030 in den Ausbau von Glasfaserleitungen und modernen 5G-Mobilfunknetzen in Europa fließen könnten.

Nach Informationen des Handelsblatts aus Branchen- und Regierungskreisen will die Kommission im kommenden Jahr ein Modell vorlegen, das solche Zahlungen regeln würde. Der Gesetzgebungsprozess könnte noch vor Weihnachten mit dem Start einer „öffentlichen Konsultation“ beginnen.

