Telekom- gegen Tech-Konzerne Monopolkommission rät Bundesregierung von Datenmaut ab

Die EU-Kommission will Netflix, Meta und Co. an den Kosten für den Glasfaser- und Mobilfunkausbau beteiligen. Deutsche Wettbewerbsexperten halten nichts davon.

Die großen Tech-Konzerne leiten enorme Datenmengen durch europäische Netze. Die Monopolkommission der Bundesregierung spricht sich dennoch gegen eine zusätzliche Abgabe an die Netzbetreiber aus. (Foto: dpa) Rechenzentrum

Berlin Die Monopolkommission spricht sich in einem Kurzgutachten gegen die Einführung einer sogenannten Datenmaut aus. Das Dokument des wichtigen Beratungsgremiums der Bundesregierung wird am Mittwoch veröffentlicht und lag dem Handelsblatt bereits am Dienstag vor.

„Aus unserer Sicht liegt – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – kein Marktmachtmissbrauch vor. Also gibt es auch keinen Regulierungsbedarf“, sagte der Kommissionsvorsitzende Jürgen Kühling. Derzeit bereitet die EU-Kommission eine entsprechende Infrastrukturabgabe vor, die große US-Tech-Konzerne zum Vorteil der europäischen Netzbetreiber leisten müssten.

Betroffen wären nach derzeitigem Stand nur die fünf bis sechs größten Verursacher von Datenverkehr in Europa, also zum Beispiel der Streaminganbieter Netflix oder der Facebook-Konzern Meta. Diese müssten dann mit der europäischen Telekomindustrie über „angemessene“ Zugangspreise verhandeln. Einigt man sich nicht, würde ein Schiedsrichter der EU eingreifen. Es geht um potenzielle Zahlungen in Höhe von mehreren Milliarden Euro.