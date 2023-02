Telekomausrüster Ericsson streicht weltweit 8500 Stellen

Der Telekomausrüster hatte zu Wochenbeginn bereits einen großen Jobabbau in Schweden verkündet. Nun folgen weitere Entlassungen weltweit.

Der Konzern will im laufenden Jahr umgerechnet 809 Millionen Euro einsparen (Foto: Reuters) Ericsson-Zentrale in Stockholm

Stockholm Wegen einer schwächelnden Nachfrage tritt Ericsson auf die Kostenbremse. Weltweit müssten 8500 Beschäftigte ihren Hut nehmen, schrieb der Telekomausrüster am Freitag in einem Mitarbeiter-Rundschreiben, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Dies ist etwa acht Prozent der weltweiten Belegschaft.

Das Unternehmen hatte zu Wochenbeginn bereits die Streichung von 1400 Jobs in Schweden bekanntgegeben und dabei den aktuellen Schritt in Aussicht gestellt. Ericsson will im laufenden Jahr umgerechnet 809 Millionen Euro einsparen.

