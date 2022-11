Telekommunikation Bis zu 7,1 Milliarden Euro: Vodafone verkauft einen großen Teil seiner Funktürme

Der Mobilfunkkonzern will seine Beteiligung am Funkmastenbetreiber Vantage Towers deutlich reduzieren. Die Investoren KKR und GIP zahlen dafür einen Milliardenbetrag.

Vantage Towers ist Europas größter Funkmastenbetreiber. (Foto: Reuters) Vodafone

Hamburg Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone verkauft einen erheblichen Teil der eigenen Funkturminfrastruktur, um Schulden abzubauen. Dies teilte das Unternehmen am Mittwochvormittag mit. Neue Eigentümer einer 50-Prozent-Beteiligung sollen der US-amerikanische Private-Equity-Investor Kohlberg Kravis Roberts (KKR) und der Infrastrukturfonds GIP werden.

Vodafone hatte die Funkturmsparte 2019 in das Tochterunternehmen Vantage Towers ausgelagert, das im März 2021 an die Frankfurter Börse ging. Gut eineinhalb Jahre später planen Vodafone die neuen Partner bereits den Börsenabschied.

Derzeit hält Vodafone rund 81,7 Prozent der Vantage-Aktien. Diese will Vodafone nun in das Gemeinschaftsunternehmen Oak Bidco einbringen, an dem das Unternehmen zu 50 Prozent beteiligt sein wird, genauso die Partner KKR und GIP. Die Holding werde den verbliebenen Aktionären dann 32 Euro je Vantage-Aktie bieten, um alle Anteile vom Markt zu nehmen. Dies teilte das Konsortium am Mittwoch mit. Das Handelsblatt hatte bereits im Oktober über die Verkaufsverhandlungen berichtet.

Vantage Towers soll unter neuem Konsortium wachsen