Telekommunikation BT-Chef kündigt nahenden Abgang an

Innerhalb von zwölf Monaten soll ein Nachfolger für Philip Jansen gefunden werden. BT steckt gerade Milliarden in den Ausbau des Glasfaser-Netzes und will bis zu 55.000 Stellen streichen.

Philip Jansen hatte den Chefposten des Telekommunikationskonzerns 2019 übernommen. (Foto: AP) BT Group

London Der Chef von BT will „zu einem angemessenen Zeitpunkt“ innerhalb der kommenden zwölf Monate sein Amt aufgeben. Daher habe die Suche nach einem Nachfolger für Philip Jansen begonnen, teilte der britische Telekommunikationskonzern am Montag mit.

Über die Fortschritt dabei solle im Laufe des Sommers informiert werden. Jansen hatte den Chefposten 2019 übernommen. BT steckt gerade Milliarden in den Ausbau des Glasfaser-Netzes und will in den kommenden Jahren bis zu 55.000 der bislang etwa 130.000 Stellen streichen.

