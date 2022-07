Telekommunikation Cellnex steigt aus dem Bieterkampf um die Telekom-Funktürme aus

Die Deutsche Telekom will sich von ihren Funktürmen trennen. Nun gibt ein Käufer im dem Bieterwettbewerb um die Funkturmtochter offiziell auf.

Der spanische Telekommunikationskonzern will nicht mehr um die Funktürme der Telekom mitbieten. (Foto: Reuters) Cellnex

Düsseldorf Der spanische Cellnex bietet nicht länger um eine Beteiligung an der Funkturmtochter der Deutschen Telekom. Cellnex sei „nicht länger Teil des Prozesses einer möglichen Übernahme eines Anteils an dem Telekom-Unternehmen, das die Telekom-Infrastruktur in Deutschland und Österreich betreibt“, teilte Cellnex am Mittwoch mit – und bestätigte damit entsprechende Berichte.

Nach der Telekom-Tochter hat Insidern zufolge auch ein vom US-amerikanischen Finanzinvestor KKR angeführtes Konsortium die Fühler ausgestreckt. Die Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) zählt inzwischen fast 41.000 Standorte und hat im vergangenen Jahr ihren vergleichbaren Umsatz um rund fünf Prozent auf 1,1 Milliarden Euro und das Betriebsergebnis (Ebitda AL) um 6,3 Prozent auf 600 Millionen Euro erhöht.

Mehr: Milliarden-Deal: Deutsche Telekom kurz vor Verkauf der Funkturm-Sparte



Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen