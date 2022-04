Telekommunikation Deutsche Telekom erhöht Beteiligung an T-Mobile US

Für mehr als zwei Milliarden Euro hat die Deutsche Telekom weitere T-Mobile-Aktien erworben. Die Telekom-Aktie reagierte auf die Nachricht mit einem Kursgewinn.

Der Telekom-Anteil an den Amerikanern wächst von zuletzt 46,7 auf 48,4 Prozent. (Foto: dpa) T-Mobile

Bonn Die Deutsche Telekom hat wie erwartet ihren Anteil an der US-Tochter T-Mobile US aufgestockt. Weitere 21,2 Millionen T-Mobile-Aktien vom japanischen Partner Softbank für 2,4 Milliarden US-Dollar (2,2 Milliarden Euro) seien erworben worden, teilte der im Dax notierte Konzern am Mittwoch in Bonn mit. Das entspreche einem Durchschnittspreis je Aktie von 113 Dollar.

Damit wächst der Telekom-Anteil an den Amerikanern von zuletzt 46,7 auf 48,4 Prozent. Zur Finanzierung des Aktien-Kaufs greife die Telekom auf einen Teil der rund vier Milliarden Euro zurück, die ihr aus dem Verkauf der T-Mobile Netherlands zugeflossen waren, hieß es weiter. Die Telekom-Aktie baute nach der Nachricht die Kursgewinne aus.

Wie seit längerem bekannt, will Telekom-Chef Tim Höttges seine Beteiligung an der Tochter weiter erhöhen. Deutsche Telekom und Softbank hatten unter anderem vereinbart, dass die Telekom bis Juni 2024 insgesamt 101 Millionen T-Mobile-US-Aktien aus dem Bestand von SoftBank erwerben kann.



