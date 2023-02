Telekommunikation Deutsche Telekom liefert bestes Ergebnis der Unternehmensgeschichte

Der Bonner Konzern will im laufenden Geschäftsjahr noch profitabler werden.

Hamburg Die Deutsche Telekom hat ein Rekordjahr hinter sich. Um 6,1 Prozent legte der Umsatz 2022 auf rund 114 Milliarden Euro zu. Der Gewinn (EBIT) stieg gar um 22,5 Prozent auf 15,4 Milliarden Euro. Dabei profitierte die Telekom stark von Wechselkurseffekten.

Hinter der positiven Entwicklung stand abermals der Erfolg der US-Tochter T-Mobile. Sie konnte 6,4 Millionen neue Vertragskunden gewinnen und steigerte die besonders relevanten Serviceumsätze gegenüber 2021 um 7,0 Prozent auf 61,2 Milliarden Dollar.

In Deutschland wuchs der Umsatz der Telekom leicht auf 24,5 Milliarden Euro. Vor allem im Mobilfunk konnte der Konzern hier zulegen und steigerte die Serviceumsätze um 2,7 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro.

Die Telekom entwickelte sich damit besser als von Analysten erwartet. Der Schuldenstand stieg im Jahresvergleich um 7,8 Prozent auf 142,4 Milliarden Euro.

„Die Verwerfungen in der Welt und ihre Folgen lassen auch die Telekom nicht unbeeindruckt“, ließ sich der Vorstandsvorsitzende Timotheus Höttges zitieren. „Dank konsequenter Umsetzung unserer Strategie haben wir 2022 dennoch alle unsere Ziele erreicht.“

Vier Prozent mehr Gewinn als Ziel

Im laufenden Jahr will der Konzern noch mehr verdienen. Der operative Gewinn inklusive Leasingkosten solle im laufenden Jahr um vier Prozent auf fast 41 Milliarden Euro steigen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Bonn mit.

>> Lesen Sie hier: Wie die Telekomindustrie die Bundesregierung über den Tisch zog

Der Konzern hatte sich im vergangenen Jahr unter anderem von seinem Niederlandegeschäft getrennt und die Funkturmtochter GD Towers veräußert, weswegen die Telekom einen Pro-forma-Vorjahreswert als Basis nimmt. Der freie Mittelzufluss solle auf dieser Basis von 11,2 Milliarden Euro um mindestens 40 Prozent auf mehr als 16 Milliarden Euro klettern.

Die T-Aktie, die am Donnerstagmorgen bei 21,10 Euro notierte, erlebte zuletzt einen Höhenflug und durchbrach Mitte Januar erstmals seit über zwanzig Jahren die Marke von 20 Euro.

Mehr: Deutlich mehr Kunden – O2 macht einen kräftigen Gewinn