Telekommunikation Deutsche Telekom macht dank US-Tochter 80 Prozent mehr Gewinn – und zahlt höhere Dividende

München Die Gewinnsträhne der Deutsche Telekom hält auch im jüngsten Quartal an. Der Umsatz sowie die Kundenzahlen steigen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Wachstumstreiber ist die erfolgreiche Tochter T-Mobile US.

Nun werden, wie angekündigt, auch die Aktionäre von den Erfolgen profitieren: Die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 steige auf 70 Cent, hieß es. Ein Plus von 9,3 Prozent.

Konzern-Chef Timotheus Höttges sagte: „Unsere Geschäfte wachsen weiter. Wir sind deshalb in der Lage, nicht nur zum dritten Mal die Prognose für das laufende Jahr anzuheben, sondern können auch unsere Dividende erhöhen.“

Im abgelaufenen dritten Quartal stieg der Konzernumsatz der Telekom zufolge um 8,8 Prozent auf 29 Milliarden Euro. Dabei hätten die in der Branche besonders relevanten Service-Erlöse um 12,5 Prozent auf 23,6 Milliarden Euro zugelegt.

Das Netto-Ergebnis sei sogar um 80 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro gewachsen. Aufgrund von Wechselkurseffekten und hohen Investitionen in den Ausbau des 5G-Netzes in den USA erklomm auch der Schuldenstand neue Rekorde: Die Netto-Finanzverbindlichkeiten stiegen um 16,4 Prozent auf rund 152 Milliarden Euro.

Die Telekom peilt nun für 2022 einen Betriebsgewinn von mehr als 37 Milliarden Euro an. Das Netto-Ergebnis werde voraussichtlich bei mehr als 1,50 Euro je Aktie liegen. Bislang hatte der Konzern hier mit 1,25 Euro kalkuliert.

Umsatz in Europa geht zurück

Die Telekom profitiert aufgrund des starken US-Dollar von den jüngsten Verwerfungen der Märkte. Rechne man diesen Effekt heraus, hätten die Gesamt- und Service-Umsätze nur um 0,5 beziehungsweise 3,4 Prozent sowie das operative Ergebnis nur um 0,7 Prozent zugelegt, hieß es.

Timotheus Höttges

Der Netto-Gewinn sei zudem durch das Finanzergebnis positiv beeinflusst worden. Der Gewinn vor Steuern war im dritten Quartal gar um 5,4 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro gesunken.

Das florierende US-Geschäft treibt das Wachstum an. So konnte die Tochter T-Mobile US im dritten Quartal 854.000 Kunden hinzugewinnen, mehr als doppelt so viel wie der Mutterkonzern. T-Mobile hatte seine Gesamtjahresziele Ende Oktober ebenfalls angehoben.

In Europa sieht es trister aus. Hier verbucht die Telekom beim Umsatz ein Minus von 1,1 Prozent. Das operative Ergebnis im US-Geschäft habe um 15,9 Prozent zugelegt, während es in Europa um 5,3 Prozent geschrumpft sei, teilte der Konzern mit.

Das seit Jahren kriselnde Geschäft mit IT-Dienstleistungen konnte seine Verluste derweil um rund 50 Prozent reduzieren. So verbuchte T-Systems im dritten Quartal nur noch einen Verlust in Höhe von 20 Millionen Euro. Anfang der Woche hatte die Telekom angekündigt, die IT-Tochter von alten Verbindlichkeiten zu entlasten und Teile des Geschäfts in die Konzernmutter integrieren zu wollen.

