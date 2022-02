Telekommunikation Deutsche Telekom übertrifft Prognosen – und will Gewinn weiter ausbauen

Der Konzern hat die Erwartungen der Börse übertroffen. Gleichzeitig steigt der Schuldenstand auf ein Rekordhoch. Die IT-Tochter T-Systems bleibt weiter schwach.

Der Telekommunikationskonzern hat ein gutes Geschäftsjahr hinter sich. (Foto: Getty Images) Telekom-Chef Timotheus Höttges

Düsseldorf Die Deutsche Telekom bleibt auf Wachstumskurs. In den USA und Deutschland – ihren beiden wichtigsten Märkten – konnte der Konzern Millionen Kunden hinzugewinnen und rechnet für das laufende Jahr mit weiterem Wachstum. Für 2022 werde ein bereinigtes Betriebsergebnis ohne Leasingaufwendungen (Ebitda AL) von 36,5 Milliarden Euro angestrebt, teilte der Bonner Dax-Konzern am Donnerstag mit.

Lässt man Sondereffekte außen vor, entspräche das einem Plus von fünf Prozent. „Wir lassen nicht nach“, sagte Firmenchef Timotheus Höttges, dessen Vertrag im Dezember vorzeitig um fünf Jahre verlängert wurde. Die Telekom setzt dabei vor allem auf Ihre Tochter T-Mobile US, die bereits in den Vorjahren stark gewachsen war.

Im abgelaufenen Jahr stieg der Umsatz um 7,7 Prozent auf 108,8 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis (Ebit) erhöhte sich 2021 um zwei Prozent auf 13,1 Milliarden Euro. Die Erwartungen vieler Analysten hat die Telekom damit übertroffen.

Sorgen bereitet jedoch der hohe Schuldenstand. Er stieg abermals auf rund 132,1 Milliarden Euro und bleibt damit weiter außerhalb der von der Telekom selbst abgesteckten „Komfortzone“. Im Vergleich zu 2019 erhöhten sich die Verbindlichkeiten um fast 74 Prozent. Konzernchef Höttges setzt diesbezüglich vor allem auf weiteres Wachstum, um die Schulden künftig dank höherer Gewinnen in den USA wieder abbauen zu können.

Im Europa-Geschäft übertraf der Konzern beim Ebitda AL zum ersten Mal über die Marke von vier Milliarden Euro. Auch das Funkturmgeschäft kam voran. Der Umsatz stieg 2021 um 5,4 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Inzwischen zählt die Sparte 40.600 Standorte. Die Telekom wirbt im Moment aktiv um Kaufinteressenten. Am Kapitalmarkt geht man von einem Abschluss noch im laufenden Jahr aus.

Die IT-Tochter T-Systems kommt indes nicht auf die Beine. Der Umsatz sank 2021 abermals um 3,4 Prozent auf rund 4 Milliarden Euro. Für die Zukunft sieht es weiter düster aus: Der Auftragseingang ging um 8,5 Prozent auf 4,17 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr zurück. Wie Ende letzten Jahres bekannt wurde, bereitet die Telekom eine Trennung von T-Systems vor. Insider rechnen mit einer ersten Entscheidung bis zum Sommer.

Mehr: Telekom einigt sich mit 1&1 auf gemeinsame Glasfasernutzung