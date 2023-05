Telekommunikation Deutsche Telekom verliert Matthias Budde an AT&T

Telekom-Chef Tim Höttges muss einen seiner Top-Mitarbeiter ziehen lassen. Der ehemalige Berater Budde wechselt ausgerechnet zu einem der wichtigsten Wettbewerber.

Hamburg In der Zentrale der Deutschen Telekom in Bonn macht gerade eine ungewöhnliche Personalie die Runde: Strategiechef Matthias Budde wechselt demnach in gleicher Position zum US-Telekommunikationsriesen AT&T. Er wird die Telekom Ende Juni verlassen.

Ein Sprecher der Bonner bestätigte dem Handelsblatt entsprechende Informationen aus Konzernkreisen. Bis ein Nachfolger gefunden sei, leite Andreas Schlegel, einer von Buddes Mitarbeitern, die Konzernstrategie. AT&T ließ eine Anfrage des Handelsblatts zunächst unbeantwortet.

Dass das US-Unternehmen sein Führungspersonal nun bei einem ehemaligen deutschen Staatskonzern rekrutiert, steht für den Wandel, den die Telekom in den vergangenen Jahren durchgemacht hat.

2022 machte der Dax-Konzern gut 66 Prozent seines Umsatzes in den USA. Die US-Tochter T-Mobile gilt als eines der innovativsten Unternehmen der Branche, das der lange eher unbeweglich anmutenden AT&T bislang Jahr für Jahr Kunden abluchste.