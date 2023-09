Telekommunikation Einstieg von Saudi Telecom bei Telefónica alarmiert spanische Politik

Madrid Der Einstieg von Saudi Telecom (STC) beim Telekommunikationsriesen Telefónica alarmiert die spanische Politik. „Telefónica ist ein strategisches spanisches Unternehmen“, sagte die geschäftsführende Wirtschaftsministerin Nadia Calviño am Mittwoch. Die Regierung werde „alle notwendigen Mechanismen anwenden, um unsere strategischen Interessen zu schützen und zu verteidigen“.

Am Dienstagabend hatte das saudi-arabische Staatsunternehmen mitgeteilt, über den Kauf von Aktien und Finanzinstrumenten für 2,1 Milliarden Euro eine Beteiligung von 9,9 Prozent an dem spanischen Telekomkonzern aufgebaut zu haben. Saudi Telecom würde damit zum mit Abstand größten Einzelaktionär von Telefónica.

Noch ist das letzte Wort allerdings nicht gesprochen. Die spanische Regierung kündigte an, dass sie den Deal genau prüfen werde. Eine Gesetzesnovelle vom Juli dieses Jahres regelt, dass ausländische Käufer eine Genehmigung der Behörden benötigen, wenn sie mehr als fünf Prozent an einem Unternehmen erwerben wollen, das relevant für die nationale Sicherheit ist.

Das trifft auf Telefónica zu. Der Konzern stellt unter anderem das Kommunikationsnetz für das spanische Verteidigungsministerium und ist in der Cyberabwehr tätig. In Deutschland ist Telefónica unter der Mobilfunkmarke O2 vertreten.

Saudi Telecom hat allerdings zunächst nur 4,9 Prozent der Aktien tatsächlich gekauft. Finanzinstrumente über weitere fünf Prozent will der Konzern erst ausüben, wenn die Genehmigungen vorliegen. Die geschäftsführende spanische Regierung hat drei Monate Zeit, um eine Entscheidung zu treffen.

Telefónica-Aktie kommt seit Jahren nicht vom Fleck

STC ist der größte Telekomkonzern Saudi-Arabiens. Er gehört zu knapp zwei Dritteln dem Staatsfonds des Königreichs. Telefónica bezeichnete die Annäherung des arabischen Investors als „freundlich“. Saudi Telecom unterstütze Management und Strategie von Telefónica. STC-Chef Olayan Alwetaid betonte, dass er keine Mehrheit anstrebe und Telefónica auch nicht kontrollieren wolle.

Die Aktie des Konzerns kommt seit Jahren nicht vom Fleck. In zwei Monaten will Vorstandschef José María Álvarez-Pallete seinen neuen Strategieplan vorlegen. Am Mittwoch stiegen die Telefónica-Papiere in Madrid zeitweise um 3,7 Prozent, gaben ihre Gewinne allerdings im Handelsverlauf zum großen Teil ab. STC-Aktien büßten an der Börse Riad rund zwei Prozent ein.

>> Lesen Sie auch: Aktiencrash und Spardruck: O2 steht nach Ende des 1und1-Deals unter Schock

Telekom-Firmen aus der Golfregion engagieren sich seit einiger Zeit verstärkt in Europa. So hatte E& aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im Frühjahr die Beteiligung am britischen Mobilfunker Vodafone auf 14 Prozent aufgestockt. Im Frühjahr hatte die STC-Funkturmtochter Tawal dem Konkurrenten United Group Teile des Balkangeschäfts für 1,22 Milliarden Euro abgekauft.

Mit Agenturmaterial

Mehr: 5G-Deal mit Vodafone: 1&1 gelingt Befreiungsschlag – und O2 bekommt ein Problem