 Telekommunikation: Etisalat wird mit knapp 10 Prozent größter Aktionär von Vodafone

Das staatseigene emiratische Unternehmen hat am Samstag den Einstieg bei dem Telekommunikationskonzern verkündigt und will Langzeitinvestor werden. Eine Übernahme sei nicht geplant.

Das Unternehmen bekommt einen neuen Großaktionär. (Foto: Reuters) Vodafone

Das emiratische Unternehmen Etisalat ist im Zuge der globalen Expansion mit 9,8 Prozent bei Vodafone eingestiegen. Wie der staatlich kontrollierte Konzern am Samstag mitteilte, wollte man die 4,4 Millionen Dollar teure Beteiligung an dem britischen Unternehmen langfristig halten und sei an keiner Übernahme weiterer Vodafone-Anteile interessiert.

Mehr in Kürze.

