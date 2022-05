Telekommunikation Etisalat wird mit knapp zehn Prozent größter Aktionär von Vodafone

Düsseldorf, London Das emiratische Unternehmen Etisalat ist im Zuge seiner globalen Expansion mit 9,8 Prozent beim Telekomanbieter Vodafone eingestiegen. Etisalat wird damit vor den US-Vermögensverwaltern Blackrock und Vanguard sowie der britischen Großbank HSBC größter Einzelaktionär von Vodafone.

Wie der staatlich kontrollierte Konzern aus Abu Dhabi am Samstag mitteilte, wolle man die 4,4 Milliarden Dollar teure Beteiligung an dem britischen Konzern langfristig halten und sei an keiner Übernahme weiterer Vodafone-Anteile interessiert. Auch wolle man keinen unternehmerischen Einfluss ausüben oder einen Sitz im Führungsgremium beanspruchen, hieß es.

Der Einstieg des unter der Marke „e&“ bekannten Unternehmens vom Golf kommt in einer Zeit, in der das Vodafone-Management unter Vorstandschef Nick Read unter starkem Druck der Anteilseigner steht. Cevian, der größte aktivistische Investor Europas, drängt darauf, die Konsolidierung des europäischen Geschäfts voranzutreiben, sich von Sparten zu trennen und die Rendite zu verbessern.

Obwohl Etisalat dem Vodafone-Management sein Vertrauen aussprach, erwarten Analysten, dass sich der Druck auf Read und sein Team jetzt weiter verstärken wird. „Ein solches Unternehmen geht nur dann eine beträchtliche Minderheitsbeteiligung ein, wenn es glaubt, dass es einen großen Einfluss ausüben kann“, sagte Karen Egan von der Research-Firma Enders Analysis in Dundee. Vodafone-Chef Read hatte im Februar erklärt, dass das Unternehmen Fusionen mit Konkurrenten in mehreren europäischen Märkten anstrebe.

Am vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass der britische Konzern die Konsolidierung des heimischen Mobilfunkmarktes offenbar vorantreiben will. Vodafone habe Verhandlungen über eine Fusion seines britischen Geschäfts mit Three UK aufgenommen, berichtete die „Financial Times“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Weitere Details des möglichen Deals wurden zunächst nicht bekannt. Der Mobilfunkanbieter Three UK gehört zum Hutchison-Konzern aus Hongkong. Einen Verkauf seines italienischen Mobilfunkgeschäfts an den französischen Investor Iliad lehnte Vodafone im Februar ab. Read wird am Dienstag seine Jahresbilanz für 2021 vorlegen und sich dann weiteren Fragen zur Strategie stellen müssen.

Investor vom Golf ist auf Expansionskurs

Wie der große Nachbar und Konkurrent Saudi-Arabien versuchen die Emirate ihre Wirtschaft auf eine Zeit nach den Öl-Einnahmen vorzubereiten. Beide Opec-Staaten investieren ihre Vermögen in wachsende Industrien außerhalb des Landes, etwa in E-Mobilität oder Halbleiter. „Die Investition war eine einmalige Gelegenheit, einen signifikanten Anteil an einer führenden und weltweit starken Telekommunikationsmarke zu erwerben“, sage Etisalat-CEO Hatem Dowidar in einer Mitteilung.

„Unsere Investition bietet die Möglichkeit, einen bedeutenden Anteil an [einer führenden] globalen Telekommunikationsmarke zu erwerben, ein Unternehmen, das wir gut kennen“, hieß es weiter. Dowidar hatte früher das Vodafone-Geschäft in Ägypten geleitet. Etisalat hat rund 160 Millionen Mobilfunkkunden im Mittleren und Nahen Osten und bringt es auf einen Marktwert von umgerechnet gut 70 Milliarden Euro. Vodafone wird mit rund 37 Milliarden Euro notiert.

Mitte April war bekannt geworden, dass Philippe Rogge, der derzeit das Osteuropageschäft von Microsoft leitet, neuer Chef von Vodafone Deutschland wird. Rogge wird zum 1. Juli den aktuellen CEO Hannes Ametsreiter ablösen, der die umsatzstärkste Landesgesellschaft des britischen Telekommunikationskonzerns seit Oktober 2015 führte.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Vodafone-Deutschlandchef Hannes Ametsreiter hört auf.