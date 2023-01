Telekommunikation Hacker attackieren US-Telekom-Tochter – Daten von 37 Millionen Kunden über Wochen gestohlen

T-Mobile USA meldet erneut ein großes Datenleck. Bereits Ende November waren Hacker demnach in das System eingedrungen. Erst Anfang Januar fiel die Attacke auf.

New York Die Telekom-Tochter T-Mobile ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Am 5. Januar sei festgestellt worden, dass ein Dritter Daten ohne Genehmigung abgreife, teilte T-Mobile US am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit. Mit Hilfe externer Experten sei die Quelle des Angriffs gefunden und dieser binnen eines Tages nach Bekanntwerden gestoppt worden.

Die Untersuchungen liefen noch. Es sei nicht ausgeschlossen, dass durch den Angriff, der am oder um den 25. November begonnen habe, hohe Kosten entstanden seien.

Demnach konnten die Hacker auf die Daten von etwa 37 Millionen Kunden zugreifen und Namen, Rechnungs- und E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten und Kontonummern einsehen. Auf andere sensible Daten habe der Angreifer auf Basis aktueller Erkenntnisse nicht zugreifen können, hieß es weiter.

Der erfolgreiche Angriff stellt das zweite größere IT-Sicherheitsleck bei T-Mobile US innerhalb von zwei Jahren dar, wie das „Wall Street Journal“ meldet. Die Aktien fielen im nachbörslichen US-Handel um gut zwei Prozent.

