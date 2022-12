Telekommunikation Highspeed-Internet im Flugzeug: Musk baut Starlink deutlich aus

Das Raketenunternehmen SpaceX hat 54 neue Satelliten für das Internetangebot Starlink in die Umlaufbahn geschossen.

Cape Canaveral Mit dem Start einer Falcon-9-Rakete vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral hat das Unternehmen SpaceX einen Rekord aufgestellt. Die am Wochenende gestartete Rakete sei zum 15. Mal wiederverwendet worden, sagte eine SpaceX-Mitarbeiterin dem Handelsblatt. Das habe es zuvor noch nicht gegeben. SpaceX ist es gelungen, durch die mehrmalige Verwendung von Raketen die Kosten in der Raumfahrt deutlich zu senken.

Das eigentliche Ziel des Raketenstarts war jedoch der Ausbau des von SpaceX betriebenen Satelliteninternets Starlink. 54 neue Satelliten wurden von der Falcon-Rakete in die erdnahe Umlaufbahn gebracht. Dort betreibt die Raketenfirma von Milliardär Elon Musk bereits ein Netz von mehr als 3000 Satelliten, die schnelle Internetverbindungen in weite Teile der Erde bringen.

Mit dem jüngsten Start beläuft sich die Zahl der von Starlink gestarteten Satelliten laut Berechnungen des Branchendienstes Spaceflightnow auf 3612.

Und das Angebot soll weiter ausgebaut werden. SpaceX kündigte eine neue Version unter dem Namen „Starshield“ an, die sich besonders an Militärkunden richtet. „Während Starlink für die Nutzung durch Verbraucher und Unternehmen konzipiert ist, ist Starshield für die Nutzung durch Behörden gedacht“, teilte SpaceX mit.

Im Gegensatz zum bestehenden Starlink-Systeme werde Starshield eine noch stärkere Verschlüsselung bieten, kündigte SpaceX an. Zudem sei es möglich, Starshield mit anderen Satellitennetzen zu kombinieren.

Doch gerade das Zusammenspiel mit anderen Systemen war aus US-Militärkreisen zuletzt immer wieder kritisiert worden. „Sie neigen dazu, Schnittstellen einzurichten, proprietäre Schnittstellen, die nicht unbedingt gut mit anderen zusammenspielen“, sagte kürzlich Rogan Shimmin von der Defense Innovation Unit des US-Verteidigungsministeriums auf einer Konferenz – allerdings ohne SpaceX namentlich zu nennen. Das Raumfahrtunternehmen arbeitet bereits seit Jahren mit dem US-Verteidigungsministerium zusammen. Auf die Kritik der Militärs scheint SpaceX mit Starshield eingehen zu wollen.

Starlink soll mit gewöhnlichen Smartphones funktionieren

Gleichzeitig will SpaceX das Satelliteninternet Starlink künftig auch für Smartphones nutzbar zu machen. Bislang müssen Kunden kleine Satellitenschüsseln aufstellen, um einen Empfang zu bekommen. Künftig sollen handelsübliche Smartphones ausreichen.

Die US-Kommunikationsaufsicht FCC gab den Start von bis zu 7500 Satelliten der neuesten Generation von SpaceX frei. Das Unternehmen hatte ursprünglich den Einsatz von bis zu 30.000 Satelliten beantragt. Die FCC sagte, die Zahl sei begrenzt worden, um „Bedenken hinsichtlich des Weltraummülls und der Sicherheit im Weltraum auszuräumen“.

Starlink kooperiert mit der US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, um das Satelliteninternet für Mobilfunkkunden nutzbar zu machen. Im Laufe des Jahres 2023 sollen erste Testnutzer für das neue System freigeschaltet werden. Elon Musk kündigte jedoch an, dass Starlink aktiv auch Kunden in anderen Ländern suche.

SpaceX legte in einem weiteren Antrag an die FCC auch die technischen Details des neuen Systems offen. Die Technik soll es Smartphones demnach ermöglichen, „Sprache, Nachrichten und grundlegendes Surfen im Internet mit theoretischen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 3,0 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) oder 7,2 Mbit/s im Upload und bis zu 4,4 Mbit/s oder 18,3 Mbit/s im Downlink anzubieten“, heißt es in dem 60 Seiten langen Antrag (Antrag als PDF-Dokument).

Videoanrufe und Streaming im Flugzeug

Zudem stellte SpaceX eine Erweiterung von Starlink vor, die die Nutzung in Flugzeugen möglich machen soll. Das Unternehmen verlangt 150.000 Dollar für die Hardware, die für den Anschluss eines Jets an Starlink erforderlich ist, wobei die monatlichen Kosten für den Service zwischen 12.500 und 25.000 Dollar pro Monat liegen.

Die Auslieferung an Luftfahrtkunden soll „Mitte 2023“ beginnen, teilte SpaceX mit. Schon heute bittet die Firma interessierte Kunden, eine Anzahlung von 5000 Dollar zu leisten.

Die Internetgeschwindigkeit werde rund 350 Mbit/s betragen, kündigte SpaceX an. „Die Passagiere können sich an Aktivitäten beteiligen, die bisher während des Fluges nicht möglich waren, einschließlich Videoanrufen, Onlinespielen, virtueller privater Netzwerke und anderer Aktivitäten mit hoher Datenrate“, teilte SpaceX mit.

„Wir glauben, dass die Konnektivität in Flugzeugen reif für eine Überarbeitung ist“, sagte Jonathan Hofeller, Vizepräsident von SpaceX, kürzlich bei einer Konferenz. „Unser Ansatz für die Konnektivität am Himmel ist ähnlich wie zu Hause: Sie gehen in Ihr Haus und das Internet funktioniert einfach. Das ist ganz einfach. Es ist Hochgeschwindigkeit“, sagte Hofeller.

Derzeit beansprucht der US-Anbieter Gogo rund 80 Prozent aller in Flugzeugen angebotenen Internetverbindungen, schätzt die US-Großbank Morgan Stanley. Mit dem Eintritt von Starlink in das Geschäft könnte sich das ändern.

