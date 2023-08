Telekommunikation Huawei trotz US-Sanktionen mit leichtem Wachstum

Aus Sicherheitsgründen haben viele westliche Länder Sanktionen gegen den Technologiekonzern verhängt. Dennoch verkündet der Tech-Konzern Huawei ein Umsatzplus.

Die USA begründen die Sanktionen mit Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit, weil der Konzern möglicherweise mit chinesischen Behörden und dem Militär kooperiere. (Foto: dpa) Huawei

Shenzhen Der chinesische Technologiekonzern Huawei hat seinen Umsatz trotz starker Behinderungen durch US-Sanktionen leicht ausbauen können. In der ersten Jahreshälfte 2023 verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 3,1 Prozent.

Die Einnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 310,9 Milliarden Yuan (39 Milliarden Euro), teilte der Technologieriese mit Sitz in Shenzhen am Freitag mit. Die Nettogewinnmarge gab Huawei mit 15,0 Prozent an, woraus sich ein Gewinn von 46,6 Milliarden Yuan ergibt.

Die US-Regierung hatte Huawei 2019 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump mit Sanktionen belegt, die auch von der Regierung von Joe Biden nicht zurückgenommen wurden. Dadurch kann Huawei beispielsweise in seinen Smartphones keine Chipsets verwenden, die den modernen Mobilfunkstandard 5G unterstützen.