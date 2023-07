Telekommunikation Neue Indizien heizen Spekulationen um Amazon-Mobilfunkangebot an

Bietet Amazon den Prime-Mitgliedern in den USA bald eine günstige 5G-Flatrate? Eine mögliche Kooperation mit dem Mobilfunkanbieter Dish lässt dessen Aktie stark steigen.

Berichte, dass der US-Riese in den Mobilfunkmarkt einsteigen könnte, treiben die Branche seit Wochen um. (Foto: dpa) Amazon-Logo

Hamburg Berichte über ein geplantes Mobilfunkangebot des Onlineversandhändlers Amazon haben in den vergangenen Monaten für Unruhe in der Telekommunikationsbranche gesorgt. Nun sind auf sozialen Netzwerken wie Twitter neue, unbestätigte Hinweise aufgetaucht, die auf einen baldigen Start einer Hochgeschwindigkeitsflatrate für Mitglieder von Amazons Abodienst Prime in den USA hindeuten.

Partner soll demnach der Mobilfunkanbieter Dish Networks sein, der derzeit ein eigenes 5G-Netz aufbaut. Der Dish-Aktienkurs ist – wohl auch aufgrund der Spekulationen – seit Anfang vergangener Woche um rund 20 Prozent gestiegen.

Das Handelsblatt konnte zudem eine Stellenanzeige einsehen, die ebenfalls auf eine kommende Partnerschaft hindeutet. Dish hatte sie in der Nacht zu Dienstag veröffentlicht. Demnach sucht das Unternehmen einen „Program Manager – Amazon“, der für die Zusammenarbeit mit einem „großen E-Commerce-Partner“ verantwortlich ist.

Amazon, das Mobilfunkambitionen bislang stets dementierte, wollte sich nicht zu den neuen Informationen äußern. Dish ließ eine Anfrage des Handelsblatts unbeantwortet.