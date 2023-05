Telekommunikation Neue Vodafone-Chefin Della Valle streicht 11.000 Stellen

Hamburg, London Die neue Vodafone-Chefin Margherita Della Valle hat im April einen Konzern in der Krise übernommen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr musste sie nun abermals schlechte Zahlen verkünden.

Einer Konzernmitteilung zufolge flohen vor allem in Deutschland – Vodafones wichtigstem Markt – die Kunden; die besonders relevanten Serviceumsätze (minus 1,6 Prozent) gingen hier ebenso zurück wie der Gewinn (minus 6,1 Prozent).

Ähnlich schlecht lief es in Großbritannien, Spanien und Italien, wo die Gewinne ebenfalls abnahmen. In der Türkei oder in Afrika konnte Vodafone indes teils starke Zuwächse verbuchen.

In der Gesamtschau half das jedoch wenig: Der bereinigte Gewinn (Ebitda nach Leasingkosten) der gesamten Gruppe sank im abgelaufenen Geschäftsjahr, das am 31. März zu Ende ging, um rund 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr von 15,2 auf 14,7 Milliarden Euro.

Um wieder in die Offensive zu kommen, plant Della Valle nun, zunächst die Kosten zu senken und sich stärker auf die Bedürfnisse der Kunden zu konzentrieren. Ihre Prioritäten seien „Kunden, Simplifizierung und Wachstum“, ließ sie sich zitieren. Auch die Preise, die Vodafone bereits erhöht hatte, dürften weitersteigen.

Geplanter Jobabbau

In den kommenden drei Jahren will Della Valle zudem weltweit 11.000 Stellen abbauen, kündigte Vodafone am Dienstag an. Das sind über zehn Prozent aller Beschäftigten.

„Unsere Leistungen waren nicht gut genug“, sagte Della Valle. „Wir werden unsere Organisation vereinfachen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlangen.“

In Deutschland ist zunächst ein Abbau von netto rund 900 Vollzeitstellen geplant, wie der hiesige Vodafone-Chef Philippe Rogge bereits Ende März im Handelsblatt angekündigt hatte. Diese Zahl erhöht sich durch die Ankündigung von Dienstag nicht.

Rogge führt Vodafones wichtigsten Einzelmarkt, der für rund ein Drittel des Gesamtumsatzes steht. Della Valle sprach angesichts von Rogges Umbauplänen von einem „Turnaround“ für die Deutschlandgesellschaft.

Rogge hatte zuletzt vor allem mit den Qualitätsproblemen von Vodafones Kabelnetz zu kämpfen. So verloren die Briten in Deutschland in den letzten sechs Quartalen unterm Strich Festnetzanschlüsse, 84.000 Kabelkunden flohen allein in den vergangenen drei Monaten.

Investitionen in Infrastruktur

Rogge hatte bereits angekündigt, mit Investitionen in die Infrastruktur gegenzusteuern. So soll die Kapazität der Einzelleitungen etwa durch sogenannte Nodesplits, dank deren sich weniger Kunden eine Leitung teilen müssen, weiter gesteigert werden. Vodafone Deutschland zählte im jüngsten Quartal nur noch 10,6 Millionen Kabelverträge.

Della Valle, Vodafones ehemalige Finanzchefin, hatte die Führung des Konzerns zum Jahreswechsel zunächst interimistisch übernommen und wurde im vergangenen Monat zur regulären Vorstandsvorsitzenden ernannt. Ihr Vorgänger Nick Read war bereits Ende 2022 abgetreten.

Das Deutschlandgeschäft bereit dem britischen Konzern bereits seit Längerem Sorgen. (Foto: dpa) Vodafone-Deutschlandzentrale in Düsseldorf

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Unternehmen mit einem Einbruch des Mittelzuflusses (Free Cashflow) um etwa ein Drittel auf 3,3 Milliarden Euro. Analysten hatten bislang mit 3,6 Milliarden Euro gerechnet.

Der Konzernumsatz war im vergangenen Jahr den Angaben zufolge um 0,3 Prozent auf 45,7 Milliarden Euro gestiegen. Die Nettoverschuldung sank im Jahresvergleich um rund acht Milliarden auf 33,38 Milliarden Euro. Vodafone hatte 2022 etwa seine Landesgesellschaft in Ungarn abgestoßen. Allein 4,9 Milliarden Euro nahmen die Briten zudem mit dem Verkauf von Anteilen an ihrer Funkturmgesellschaft Vantage Towers ein, die in Deutschland auch mit 1&1 zusammenarbeitet.

Den spanischen Markt will Vodafone ebenfalls „strategisch“ überprüfen. Die Briten stehen dort unter erheblichem Druck der lokalen Konkurrenz von Telefónica und Orange. Medienberichten zufolge haben Finanzinvestoren – darunter die US-Private-Equity-Firma Apollo Management – Interesse an einer Übernahme bekundet. Der Marktwert des Tochterunternehmens soll bei etwa vier Milliarden Dollar liegen.

Spekulationen über Fusion auch in Großbritannien

Die Gruppe stand bereits unter Ex-Chef Nick Read unter erheblichem Druck von Investoren. Die staatliche Telekomgruppe der Vereinigten Arabischen Emirate hat ihren Anteil sukzessive erhöht und ist nun mit etwa 13 Prozent an Vodafone beteiligt. Kürzlich stieg auch der US-Investor John Malone mit seiner Liberty Group bei den Briten ein und übernahm fünf Prozent.

In Großbritannien wird seit Monaten über eine Fusion des britischen Mobilfunkgeschäfts mit dem Rivalen Hutchison und seiner Marke Three spekuliert. Die neue, gemeinsame Gesellschaft würde den größten Mobilfunkanbieter des Landes bilden.

Die Vodafone-Aktie hatte wegen der schlechten Geschäftsentwicklung zuletzt den tiefsten Stand seit 20 Jahren erreicht.

