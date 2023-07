Telekommunikation Politik drängt auf Öffnung der 5G-Netze – das könnte die Preise im Mobilnetz drücken

Hamburg Die neueste Mobilfunkgeneration 5G ist schnell – und teuer. Mit ihr können Videos in höherer Qualität angesehen, modernste Spiele auch unterwegs flüssig gespielt werden. Im Vergleich zum Vorgänger LTE übertragen die Highspeed-Netze pro Sekunde bis zu 20-mal mehr Daten. Diesen Turbo lassen sich die Mobilfunkanbieter in der Regel teuer bezahlen. Denn vielen Discountkunden bleibt der Zugang zur neuen Infrastruktur verwehrt.

Das zeigt sich auch in der Tarifstruktur: Verträge ohne 5G werden auf gängigen Vergleichsportalen bereits ab rund fünf Euro im Monat angeboten. 5G-Tarife mit ähnlich hohem Datenvolumen kosten mindestens 14 Euro.

Das könnte sich bald ändern. Die Bundesnetzagentur will spätestens im kommenden Jahr über die Einführung einer sogenannten Diensteanbieterverpflichtung (DAV) entscheiden. Mit ihrer Hilfe soll auch der Wettbewerb bei 5G an Fahrt aufnehmen. Glasfaseranbieter oder branchenfremde Unternehmen wie der Versandriese Amazon könnten dann eigene 5G-Mobilfunkprodukte anbieten. Die Preise könnten deshalb sinken.

Wie das Handelsblatt erfuhr, hat das Instrument jüngst abermals an Unterstützung gewonnen. Demnach haben Abgeordnete der Ampelkoalition im einflussreichen, politisch besetzten Beirat der Netzagentur dafür gesorgt, dass ein Antragstext entsprechend „nachgeschärft“ wurde. Im Beschluss von Ende Juni forderte das Gremium schließlich, Diensteanbietern einen „fairen und diskriminierungsfreien Zugang“ zu den Netzen zu sichern.

Vor allem die FDP profilierte sich Beiratskreisen zufolge als Treiber einer Neuregelung, die kleinere Anbieter wie Freenet auf Kosten von Netzbetreibern stärken würde. In Deutschland sind das die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica mit der Marke O2. Mobilfunkanbieter ohne eigenes Netz müssen mit ihnen über Kapazitäten verhandeln und vorgegebene Tarifstrukturen zum Teil übernehmen.

Freenet sieht sich „ausgesperrt“

Vertreter des zuständigen Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) signalisierten jüngst, dass das Haus von Volker Wissing (FDP) einer Neuregelung prinzipiell offen gegenüberstünde. Es beaufsichtigt die Netzagentur, die ihre Entscheidungen jedoch unabhängig treffen kann.

Eine Diensteanbieterverpflichtung sei "völlig überflüssig", so Höttges. (Foto: Stefan Boness/Ipon) Telekom-Chef Timotheus Höttges

Das BMDV fordere, eine für die Einführung einer DAV vorgeschriebene Marktanalyse nun „zügig“ durchzuführen, teilte ein Sprecher dem Handelsblatt mit. Man erhoffe sich davon eine „Grundlage für mögliche wettbewerbliche Maßnahmen“. Die anstehenden Entscheidungen der Netzagentur seien eine „zentrale Weichenstellung für die kommenden Jahre“.

Innerhalb der Branche spitzte sich der Konflikt um das Instrument zuletzt weiter zu. Dem Vernehmen nach gab es in den vergangenen Monaten mehrere hochrangig besetzte Gespräche mit den zuständigen Institutionen.

„Völlig überflüssig“, nannte Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, eine DAV Ende Juni im Gespräch mit dem Handelsblatt. Der Wettbewerb sei intakt und der Marktanteil von Diensteanbietern in Deutschland bereits höher als anderswo.

Die Angst vor Amazon

„Wenn die Bundesnetzagentur nicht handelt, bleiben wir bei 5G im Grunde ausgesperrt“, klagt hingegen Freenet-Chef Christoph Vilanek. Ohne eine DAV halte die Netzbetreiber „nichts von weiteren Preissteigerungen ab“.

Zuletzt hatten etwa Vodafone oder Telefónica die Kosten für mehrere Tarife angehoben. Der durchschnittliche Umsatz pro Mobilfunkkunde ist in Deutschland – inflationsbereinigt – indes seit Jahren rückläufig. Während Einstiegstarife in Deutschland vergleichsweise günstig sind, zahlen Kunden für Verträge mit hohem Datenvolumen in der Regel mehr als in anderen Ländern.

Mit einer DAV würden sich die Machtverhältnisse verschieben. Anbieter wie Freenet oder EWE-Tel wären die Gewinner. Ihnen würde die Netzagentur einen regulierten und deshalb in der Regel günstigeren Zugang zu den 5G-Netzen der Großen sichern. So könnten sie eigene Produkte entwerfen – und wären nicht auf den Vertrieb von bestehenden Tarifen angewiesen.

Kleinere Anbieter ohne eigene Infrastruktur sind bei 5G bislang auf das Wohlwollen der Netzbetreiber angewiesen. (Foto: Freenet AG) Freenet-CEO Christoph Vilanek

Derzeit sind die Netzbetreiber zwar zu Verhandlungen, aber nicht zu einer Öffnung verpflichtet. Auch Glasfaseranbieter würden von einer DAV profitieren, da sie attraktive, rabattierte Kombiangebote aus Festnetz- und Handytarif verkaufen könnten.

Die Netzbetreiber fürchten vor allem, dass auch ein finanzkräftiges Internetunternehmen eine Neuregelung zum Einstieg nutzen könnte. Weil etwa Amazon ein Mobilfunkangebot ganz anders kalkulieren würde als ein Telekommunikationskonzern, könnten die Preise dann womöglich besonders stark sinken.

So dient das Schreckgespenst Tech-Konzern trotz aller Ängste auch als eindringliches Lobbyargument. 2018, als die Einführung einer DAV schon einmal bevorstand, warnte etwa Vodafones Ex-Deutschlandchef Hannes Ametsreiter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem Brief vor einem „gefährlichen Einfallstor für amerikanische Internetgiganten, was weitere Investitionen in den Markt komplett infrage stellen würde“.

O2-Chef sieht ein „verheerendes Signal für weitere Investitionen“

Auch dieses Mal sehen Telekom und Co. ihre hohen Ausgaben für den Netzausbau potenziell entwertet – und drohen relativ unverhohlen damit, diese zurückzufahren. Telefónica-Deutschland-Chef Markus Haas sprach jüngst etwa von einem „verheerenden Signal für zukünftige Investitionen. Die Gigabitpläne der Bundesregierung wären damit für viele Jahre zurückgeworfen.“ In der Vergangenheit, als eine mit der DAV vergleichbare Regelung schon einmal galt, war ein signifikanter Rückgang der Investitionen indes nicht ersichtlich.

In Branche wie Politik wird über die Frage, ob eine DAV fair und im Sinne der Allgemeinheit wäre, seit Monaten gestritten. Topmanager der großen Telekommunikationskonzerne fürchten, dass ihr ohnehin stark reguliertes Geschäftsmodell langfristig geschwächt werden könnte.

So leidet vor allem die Telekom unter einer hohen Schuldenlast und hat ihren Anlegern höhere Dividenden versprochen. Fachpolitiker wie Maik Außendorf (Grüne) oder Maximilian Funke-Kaiser (FDP) sprachen sich im Gespräch mit dem Handelsblatt für eine Reform aus.

„Die derzeitige Situation, bei der Tarife mit unbegrenztem oder sehr hohem Datenvolumen in Deutschland doppelt so teuer sind wie in unseren Nachbarländern, lässt sich nur noch schwer rechtfertigen“, sagte Funke-Kaiser. Ein verschärfter Wettbewerb könne deshalb niedrigere Preise fördern.

Die Bundesnetzagentur hat nun erklärt, die „Wettbewerbsverhältnisse im Mobilfunkmarkt“ untersuchen zu wollen. Damit setzt sie die Forderungen von Beirat und BMDV um. Die Firmen WIK Consult und Ernst & Young sollen bis zum Herbst ein entsprechendes Gutachten liefern. Es gilt als erster Schritt in Richtung DAV, da das Telekommunikationsgesetz vor dem Erlass solcher Maßnahmen explizit eine „Marktanalyse“ verlangt.

Derweil muss die Branche weiter streiten – und zittern. Derzeit könne „die Erforderlichkeit einer Änderung der bestehenden Diensteanbieterregelung noch nicht abschließend beurteilt werden“, teilt die Netzagentur auf Anfrage mit. 2024 will das Präsidium um Behördenchef Klaus Müller entscheiden, ob es Vodafone und Co. im Zuge der kommenden Frequenzzuteilung zur Öffnung ihrer Netze zwingt.

Mitarbeit: Nadine Schimroszik

