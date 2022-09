Die Telekom will ihre russischen Softwareentwickler im Ausland unterbringen. Erste Erfolge gibt es bereits – der Konzern stößt aber auch auf Vorbehalte.

Höttges würde lieber IT-Spezialisten „made in Germany“ einstellen. (Foto: Getty Images) Telekom-Chef Höttges auf der DigitalX in Köln

Köln, Riga Die Deutsche Telekom ringt um die Zukunft ihrer russischen IT-Experten. Nachdem ein Großteil der Mitarbeiter zunächst in Ferienhotels im türkischen Antalya unterkam, die der Konzern eigens zu diesem Zweck anmietete, arbeitet die Telekom nun an einer langfristigen Lösung. Dabei stößt sie auf Probleme.

Nach Informationen des Handelsblatts sind über 200 Russen ins griechische Thessaloniki versetzt worden. Auch Spanien und Ungarn haben demnach einen Teil der Telekom-Mitarbeiter aufgenommen. Der Versuch, rund 400 Russen in der lettischen Hauptstadt Riga unterzubringen, gilt intern indes als gescheitert. Das Land ist derzeit besonders restriktiv, was die Vergabe von Visa an russische Staatsbürger angeht.

Die Telekom äußerte sich auf Anfrage nicht konkret zu den Informationen. Der Prozess sei komplex und noch nicht abgeschlossen, hieß es.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen