Telekommunikation Schwaches Deutschland-Geschäft setzt Vodafone zu - Jobabbau

Das Wachstum des Telekommunikationskonzerns lässt nach, in Deutschland gehen die Erlöse zurück. Interimschefin Margherita Della Valle streicht Stellen in der Zentrale.

London Wegen Kundenschwund in wichtigen Märkten streicht Vodafone zu Stellen. Das Umsatzwachstum habe sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 auf 1,8 von 2,5 Prozent im Vorquartal abgeschwächt, teilte der britische Mobilfunker am Mittwoch mit.

In Deutschland seien die Erlöse um 1,8 Prozent zurückgegangen. In Italien und Spanien belaufe sich das Minus auf 3,3 und 8,7 Prozent. Daher kündigte Interimschefin Margherita Della Valle den Abbau von 500 Jobs im Hauptquartier des Konzerns an.

An der Londoner Börse fielen die Vodafone-Aktien daraufhin zeitweise um mehr als drei Prozent, so stark wie zuletzt vor zweieinhalb Monaten. „Die Zahlen scheinen zu belegen, dass ein Führungswechsel die grundlegenden Probleme nicht löst“, kommentierte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Della Valle hatte Ende 2022 Nick Read abgelöst. Zur Suche nach einer dauerhaften Besetzung für den Posten wollte sie sich am Mittwoch nicht äußern.

Della Valle bekräftigte die Gesamtjahresziele. „Wir haben bereits Maßnahmen ergriffen, darunter die Vereinfachung unserer Struktur, um den lokalen Märkten volle Autonomie und Verantwortlichkeit zu geben, damit sie die besten Entscheidungen für ihre Kunden treffen können." In Deutschland bleibe Vodafone hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das dortige Führungsteam habe aber einen Plan. Sie führte dies jedoch nicht aus. Der italienische Markt bleibe heiß umkämpft. Ihr Unternehmen schlage sich aber gut. Spanien werde ab dem nächsten Quartal wieder zur Erholung des Europa-Geschäfts beitragen. Richard Hunter, Manager beim Vermögensverwalter Interactive Investor, äußerte sich skeptisch. „Vodafone sieht sich mit zwei Gefahren konfrontiert: Einem extremen Wettbewerbsumfeld und einer sich verschlechternden wirtschaftlichen Lage." Della Valles Vorgänger Read hatte im November, wenige Wochen vor seinem Rücktritt, ein Gesamtjahresergebnis am unteren Ende der ursprünglich angepeilten Spanne in Aussicht gestellt und zusätzliche Einsparungen im Volumen von rund einer Milliarde Euro angekündigt. Vodafone erwartet für das Geschäftsjahr 2022/2023 ein bereinigtes Ergebnis von 15 bis 15,2 Milliarden Euro.