Telekommunikation Störung bei T-Mobile – Tausende US-Nutzer ohne Verbindung

Die Tochter der Deutschen Telekom hat offenbar Probleme mit dem Glasfasernetz – zeitweise waren bis zu 83.000 Kunden betroffen. Auch bei Konkurrenten gab es eine Störung.

Das Unternehmen arbeitet derzeit daran, dass Problem an der Glasfaser-Leitung zu lösen. (Foto: imago/CHROMORANGE) T-Mobile

New York Technische Probleme haben am Dienstag einen Teilausfall des US-Netzes von T-Mobile US verursacht. „Unsere Teams sind dabei, ein Problem mit einer Glasfaserleitung eines Drittanbieters zu beheben, das zeitweise einige Sprach-, Nachrichten- und Datendienste in verschiedenen Gebieten beeinträchtigt hat“, schrieb Neville Ray, Technik-Chef des Mobilfunkers, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Zur Zahl der Betroffenen machte er keine Angaben.

Der Webseite Downdetector.com zufolge hatten zeitweise mehr als 83.000 Nutzer von T-Mobile Probleme gemeldet. Auch die Konkurrenten AT&T und Verizon hätten mit Schwierigkeiten zu Kämpfen. Hier hätten in der Spitze 1200 beziehungsweise mehr als 2000 Kunden Störungen angezeigt.

