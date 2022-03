Telekommunikation Telekom-Betriebsräte fordern Rückzug aus Russland

Mehr als 2000 IT-Spezialisten arbeiten in Russland für den Dax-Konzern. In der Telekom-Belegschaft sorgt das zunehmend für Unbehagen.

Vorstand und Betriebsräte ringen um eine Lösung in Russland. (Foto: dpa) Telekom-Zentrale in Bonn

Hamburg Seit dem Angriff des Putin-Regimes auf die Ukraine ringt die Deutsche Telekom um das Schicksal ihrer russischen Standorte in Sankt Petersburg, Moskau und Woronesch. Im Rahmen einer internen Veranstaltung hatte Konzernchef Timotheus Höttges am Freitag der Belegschaft lediglich mitgeteilt, dass man nach wie vor an einer Lösung arbeite.

Nun haben zwei Führungsgremien der Arbeitnehmer den Vorstand aufgefordert, die Dependancen aufzugeben und alle Geschäftsbeziehungen in das Land zu kappen. Entsprechende Resolutionen, die dem Handelsblatt vorliegen, haben sowohl der Konzernbetriebsrat (KBR) als auch der Gesamtbetriebsrat (GBR) bis Ende vergangener Woche verabschiedet.

Der Vorstand um Höttges solle die „Geschäftsbeziehungen in und mit Russland“ beenden und „die eigenen Beschäftigungsstandorte in Russland“ schließen, heißt es in der Erklärung des GBR, der die Mitarbeiter in der Zentrale und der „Group Services“ vertritt.