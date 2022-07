Telekommunikation Telekom verkauft Funktürme: So lief der 17,5 Milliarden-Deal

Nächtelang lieferten sich Investoren ein Bieter-Rennen um 33.000 Funktürme der Deutschen Telekom. Am Ende sicherte sich ein schillernder Investor als Florida den Zuschlag.

Verkauf essentieller Infrastruktur (Foto: IMAGO/Sven Simon) Telekom-Chef Timotheus Höttges

Hamburg Die endgültige Entscheidung fiel Unternehmenskreisen zufolge am Mittwochabend in Bonn: Die Deutsche Telekom verkauft die Mehrheit ihres Funkturm-Geschäfts an zwei Investoren aus Nordamerika.

Die kanadische Brookfield Asset Management sowie Digital Bridge aus Florida, ein Spezialist für digitale Infrastruktur, übernehmen demnach 51 Prozent der Anteile zu einer Gesamtbewertung von rund 17,5 Milliarden Euro. Der Rest verbleibt bei der Telekom.

Der Telekom-Aufsichtsrat hat das Geschäft bereits abgesegnet. Es dürfte als einer der größten Infrastruktur-Deals in Europa in die Wirtschaftsgeschichte eingehen.

An diesem Donnerstag soll der Abschluss offiziell verkündet werden. Ihm liegt Insidern zufolge ein 30 Jahre laufender Vertrag zugrunde, der detailliert den Zugang zu den Funktürmen und die maßgeblichen Konditionen regelt.

So soll sich die Telekom etwa eine Rückkaufoption vorbehalten haben, um die Mehrheit an ihrer Turm-Infrastruktur notfalls zurückerlangen zu können. Gegen eine entsprechende Prämie, versteht sich.

Die Telekom macht sich zum Kunden