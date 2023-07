Telekommunikation Vodafone holt ehemaligen SAP-Finanzchef Luca Mucic

Der britische Mobilfunkkonzern will das schwächelnde Geschäft in Deutschland wieder in Gang bringen. Ein deutscher Finanzchef mit viel Erfahrung soll dabei helfen.

Der ehemalige SAP-Finanzchef Luka Mucic verantwortete jahrelang das Finanzressort des Softwarekonzerns. (Foto: dpa) Luka Mucic

Hamburg, London Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone fiel zuletzt immer wieder mit schlechten Zahlen auf. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs 2023/24 konnte die neue Vorstandsvorsitzende Margherita Della Valle den Abwärtstrend zumindest bremsen. So ging der Umsatz zwar um 4,8 Prozent auf 10,74 Milliarden Euro zurück. Organisch, also nach Abzug von Sondereffekten, konnte Della Valle allerdings ein Plus in Höhe 3,7 Prozent vermelden.

Künftig soll ein deutscher Manager dabei helfen, den britischen Telekommunikationskonzern aus der Krise zu führen: Luca Mucic tritt zum 1. September als neuer Finanzvorstand bei Vodafone an. Zuvor wirkte er neun Jahre lang in gleicher Position beim Softwareriesen SAP. Della Valle, die bis zur ihrer Beförderung zur CEO selbst die Finanzen verantwortete, freute sich, Macic „in einer kritischen Zeit“ an ihrer Seite zu wissen. Aufsichtsratschef Jean-François van Boxmeer lobte in einem Statement Macics internationale Erfahrung „besonders in Deutschland“.